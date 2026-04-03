Dos fallecidos en accidente de tránsito en Santander, entre ellos intendente de la Policía Nacional

Un trágico accidente de tránsito registrado este Viernes Santo, 3 de abril, enluta a Barrancabermeja tras dejar dos personas muertas y tres más heridas en la vía que conduce al corregimiento El Centro, del distrito petrolero.

El siniestro ocurrió a la altura del antiguo balneario El Oasis, donde, por causas que son materia de investigación, se presentó un choque frontal entre un automóvil y una camioneta.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Javier Vargas Soler, de 40 años, intendente jefe de la Policía Nacional, quien conducía un vehículo de placas MXS-103, y Yolanda Navarro García, de 50 años, quien lo acompañaba. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.

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En el otro automotor, una camioneta de placas HIT-000, se desplazaba Alexander Gallardo León, quien resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde confirmaron que presentaba grado 2 de embriaguez.

Nathalia Andrea Cuadro Navarro, de 26 años, y Óscar Mauricio Sauceso Lince, de 32, quienes viajaban como acompañantes en el automóvil, resultaron heridos y fueron remitidos a la Clínica Primero de Mayo.

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De acuerdo con las autoridades, el accidente se habría originado por la invasión del carril contrario, lo que desencadenó el fuerte impacto entre ambos vehículos.

“Al parecer, invadió el carril del vehículo rojo, sumado a que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, lo que habría causado el accidente”, explicó el director de Tránsito de Barrancabermeja, César Guzmán, como primeras hipótesis de los hechos.