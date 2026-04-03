Ríos en alerta roja en Santander por intensas lluvias: riesgos de desbordamientos y emergencias

Lluvias

Las fuertes precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves, activaron a los organismos de socorro de varios municipios de Santander, donde las autoridades reportan ríos en alerta roja y múltiples afectaciones derivadas de las lluvias.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres departamental las lluvias han impactado especialmente a municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Cimitarra y La Paz. En este último, el colapso de un sistema de alcantarillado dejó una vivienda afectada.

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Uno de los eventos más preocupantes se presentó en el corregimiento de Cincelada, en el municipio de Coromoro, donde el Río Ture registró una creciente súbita. La situación ha generado afectaciones en cultivos de trucha y mantiene en riesgo a varias viviendas ubicadas cerca de la ronda hídrica.

Alerta roja en afluentes del departamento

Entre los ríos en alerta roja se encuentran: el Río Carare en Cimitarra y el río Lebrija, especialmente en la zona del Bajo Lebrija y el sector de Río Negro. Estas condiciones elevan la probabilidad de desbordamientos y emergencias en las comunidades ribereñas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante sobre los niveles de los ríos y han reiterado el llamado a la prevención. Entre las recomendaciones, insisten en evitar desplazamientos durante lluvias intensas, especialmente en horas de la noche, debido al riesgo de caída de árboles, desprendimientos de rocas y pérdida de banca en las vías.

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Autoridades departamentales han pedido a las familias que habitan cerca de ríos y quebradas activar sus planes de contingencia, ante la posibilidad de avenidas torrenciales o crecientes súbitas que puedan poner en peligro sus vidas y bienes.

La situación continúa en alerta mientras persisten las lluvias en varias zonas de Colombia, entre ellas la región Andina.