VIDEO | Cantante santandereana Shaira fue víctima de robo en Bogotá: la amenazaron con arma de fuego

La artista santandereana Shaira Selena Peláez Ruíz, hizo una denuncia pública tras ser víctima de un intento de atraco en Bogotá, un hecho que, según relató, ocurrió el pasado 26 de marzo en la localidad de Engativá.

A través de un video, la artista contó que se encontraba junto a su madre y una amiga en el barrio Los Cerezos, cuando fueron sorprendidas por hombres armados que descendieron de un vehículo. “Un hombre se baja, me voltea a mirar, se pone la capucha y me apunta con un arma”, narró.

El momento más crítico, según su testimonio, se produjo cuando su madre intentó defenderla. “A ella le ponen una pistola en la cabeza”, relató la cantante, quien describió la situación como “demasiado traumática” y aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos.

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Shaira afirmó que su reacción fue pedirle a los delincuentes que se llevaran todo: “Lo primero que hice fue decirle al tipo que se llevara lo que él quisiera, el carro, las cosas, no sé”. Sin embargo, de manera inesperada, los agresores huyeron sin llevarse ningún objeto ni causarles daño físico.

“Yo no lo podía creer, fue una situación muy difícil, muy traumática. Lo primero que hicimos fue agradecer, porque muchas personas que pasan por esto no la libran”, expresó.

Tras el hecho, la artista indicó que ya interpuso la denuncia ante las autoridades y que han logrado recolectar algunas imágenes de cámaras de seguridad con ayuda de vecinos.

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Shaira le habló a las autoridades para que tomen medidas que frenen la creciente ola de inseguridad: “He visto muchos robos, mucha delincuencia en la ciudad… cuídense mucho, estén donde estén”, advirtió.

Así fue el intento de robo a Shaira, cantante colombiana, en Bogotá: