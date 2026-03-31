CDMB emite alerta y recomendaciones ante la temporada de lluvias en Santander

Con el inicio de la primera temporada de lluvias de 2026, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB puso la lupa sobre varios puntos críticos de Santander donde históricamente se han registrado inundaciones y crecientes súbitas.

La advertencia no es menor: afluentes como el río Lebrija, en sectores como Conchal, Vanegas, Venecia, Papayal y San José de los Chorros, así como el río de Oro en Girón y otros como el Suratá, Vetas, Charta, Frío, Manco, Lato, Tona, Salamaga, Rionegro y la quebrada Grande, vuelven a figurar en la lista de riesgo.

“Históricamente se han presentado eventos de torrencialidad e inundación”, explicó Jesús Evelio Sánchez, coordinador de Gestión del Riesgo de la entidad, al referirse a estos puntos donde el monitoreo debe ser permanente.

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El llamado también es directo para las comunidades que viven cerca de ríos y quebradas: vigilar el nivel del agua y no confiarse ante cambios repentinos. Las crecientes súbitas, advierten, pueden ocurrir en cuestión de minutos.

A esto se suma un problema recurrente: la basura. Desde la autoridad ambiental insistieron en evitar arrojar residuos a las fuentes hídricas, una práctica que suele agravar las emergencias al generar taponamientos.

“Se hace un llamado a evitar arrojar residuos sólidos en vías y fuentes hídricas, con el fin de prevenir taponamientos y represamientos”, indicó Sánchez, quien también recomendó retirar material vegetal que pueda obstruir el flujo del agua, especialmente en zonas rurales.

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Otro foco de atención está en las zonas de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos. La recomendación es estar alerta a grietas, movimientos de tierra o ruidos inusuales.

Aunque las condiciones climáticas se mantienen neutrales, la temporada apenas comienza y el riesgo está latente, según la CDMB. La clave, insisten, está en la prevención y en reaccionar a tiempo ante cualquier señal de alerta.