Nequi anuncia actualización y suspensión de uno de sus servicios en esta fecha. foto: Caracol Radio

La aplicación Nequi dio a conocer que presentará una nueva actualización en su plataforma virtual, que afectará a los usuarios con la suspensión temporal de uno de sus servicios.

La renovación se hace con el objetivo de mejorar la optimización y disponibilidad de la aplicación para que los usuarios tengan una mejor experiencia. Sin embargo, esto ocasionará que algunas de sus funciones no se puedan usar.

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De igual manera, la billetera digital informó que la más reciente actualización tendrá en funcionamiento la mayoría de sus operaciones, a excepción de un servicio en específico.

Remesas, el servicio que tendrá suspensión

De acuerdo con la información de la compañía, la próxima actualización se hará el próximo martes 7 de abril del 2026 en las primeras horas de la madrugada.

“El martes 7 de abril de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:30 a.m., haremos una actualización a nuestro servicio de remesas. Ten en cuenta que durante ese rato no podrás recibirlas en tu Nequi. Todos los demás servicios de la app funcionarán con normalidad”, notificó la aplicación.

Nequi anuncia actualización y suspensión de uno de sus servicios. Foto: Nequi. Ampliar Nequi anuncia actualización y suspensión de uno de sus servicios. Foto: Nequi. Cerrar

Esto quiere decir que, durante esa hora y media, los clientes no podrán recibir dinero desde el exterior a través de remesas. Sin embargo, otras funciones como consultas de saldo, pagos y transferencias se podrán seguir usando con normalidad en Nequi, que ya supera los 27 millones de usuarios.

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Estas actualizaciones son primordiales para seguir con el buen funcionamiento y las jornadas temporales permiten que la aplicación continúe operando de manera óptima, protegiendo la seguridad y el dinero de cada cliente.

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