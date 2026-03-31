Tras investigaciones nacionales en Hidroituango, EPM aclara sus condiciones de operación

Ituango, Antioquia

El Gerente General de EPM, John Maya Salazar, realizó entrega de las condiciones de operación en Hidroituango, enviando un mensaje de tranquilidad ante los recientes anuncios del Gobierno Nacional.

Dentro del mensaje, el Gerente explicó que la hidroeléctrica ha estado generando alto impacto en la mitigación de la creciente del río Cauca por la subida en la temporada de lluvias.

A través de amortiguaciones en el embalse de Hidroituango, la empresa ha trasladado los caudales directamente hacia los municipios ubicados hacia abajo del embalse.

A raíz de esto, se han protegido municipios como Caucasia, Cáceres y Puerto Valdivia, territorios que han sido afectados por inundaciones recientemente.

El gerente apuntó: “Las crecientes que ha vivido el río Cauca en los últimos meses han sido reguladas por el embalse, evitando afectaciones a los territorios aguas abajo”.

Destacó además el constante monitoreo que se le hace al río Cauca, con una implementación que tiene una capacidad de al menos 40 horas o más en sectores como La Virginia, en Risaralda, hasta la llegada del caudal a la presa.

John Maya, terminó con la observación de que Hidroituango tiene unas condiciones actuales normales tanto en el funcionamiento de la presa como en el embalse y en la central.

Puntualizó en que no hay alteraciones y que se garantiza la seguridad de las comunidades que habitan el territorio aguas abajo.