Taylor Swift estrena el video de su sencillo “Elizabeth Taylor”, rindiendo homenaje a la actriz

Este martes, la cantautora estadounidense Taylor Swift estrenó el nuevo video de su último sencillo, “Elizabeth Taylor”, en el que rinde homenaje a la leyenda del cine.

A diferencia de sus anteriores videos para los primeros dos sencillos del disco, como “The Fate of Ophelia” y “Opalite”, Swift no se ha incluido a sí misma en el video de “Elizabeth Taylor”, sino que ha creado un montaje de escenas de películas de la fallecida actriz, junto con fragmentos de noticieros en los que se le ve en público en la vida real.

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Los clips incluyen tomas de películas como ‘Cleopatra’, ‘El padre de la novia’, ‘Un gato sobre el tejado caliente’, ‘Ambiciones que matan’, ‘Gigante’, ‘De repente en el verano’, ‘¿Quién le teme a Virginia Woolf?’, ‘Julia Misbehaves’ y ‘El ángel de la muerte’.

Cuando el álbum ‘The Life of a Showgirl’ salió a la venta en octubre de 2025, Swift reveló que solicitó permiso a los herederos de Taylor, quien falleció en 2011 a los 73 años, para publicar la canción.

La letra de la canción incluye referencias a la vida y el estilo de Taylor.

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Los créditos finales del videoclip incluyen un agradecimiento a House of Taylor y al Elizabeth Taylor Trust, a la familia Todd y a la familia Wilding.

Por ahora, el video solo está disponible en Apple Music y en la versión premium de Spotify, al igual que ocurrió con el estreno en febrero del vídeo de “Opalite”.