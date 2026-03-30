BTS alcanza por séptima vez la posición número 1 en las listas de álbumes y sencillos en EE. UU.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2272 -- Pictured: (l-r) Jung Kook, V, RM, Jin, j-hope, Suga, and Jimin of musical guest BTS during an interview on Wednesday, March 25, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) / NBC

La agrupación surcoreana BTS llegó por séptima vez a la posición número 1 en las listas de álbumes y sencillos de Estados Unidos.

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El nuevo sencillo “Swim” llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y su último disco, ‘Arirang’, a la misma posición en el Billboard 200.

La boyband lanzó hace dos semanas pasada su primer álbum en casi cuatro años, tras una pausa para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS celebró su regreso con una presentación en vivo transmitida por la plataforma de streaming Netflix.

Además, estrenó un documental que relata el proceso de creación del nuevo disco.

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Los surcoreanos se preparan para su próxima gira mundial, que recorrerá Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, durante 2026 y 2027.