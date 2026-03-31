Bustos: “Si me pongo hablar de lo que pasó contra Chicó, Inter y Fortaleza, puedo tener una sanción” / @MillosFCoficial

Millonarios dejó escapar puntos valiosos en la jornada 18 de la Liga Colombiana 2026-I, luego de haber empatado a dos tantos (2-2) con Fortaleza en El Campín. Ahora, el cuadro capitalino debe ganar al menos tres de sus últimos cinco encuentros para clasificarse a las finales del campeonato.

Aunque el cuadro albiazul celebró con las anotaciones de Leonardo Castro (29′) y Sebastián Valencia (41′), la visita logró salvar un punto valioso gracias al doblete de Juan Sebastián Herrera, cuyas dos anotaciones fueron calcadas: centro pasado desde la banda y cabezazo contra el palo lejano de Diego Novoa.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y FORTALEZA POR LA LIGA COLOMBIANA

“Si me pongo hablar de lo que pasó contra Chicó, Inter y Fortaleza, puedo tener una sanción”

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Fabián Bustos advirtió que los errores de Millonarios no pasaron por entregarle la pelota al rival, sino por errores defensivos puntuales. Ahora bien, fue enfático al aseverar que “no jugamos un buen partido, pero sí merecimos ganarlo”.

“Empatamos porque no marcamos bien en dos jugadas normales, parecidas e iguales, nada más. Tener la pelota no te asegura crear situaciones, porque no nos crearon y nosotros sí creamos muchas... No lo ganamos porque no defendimos bien y creo que creamos no menos de 6-7 situaciones claras, pero metimos 2 nada más”, explicó.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Liga Colombiana: así quedó tras el empate entre Millonarios y Fortaleza

Sumado a lo anterior, Bustos reconoció que “nos excedimos varias veces” en el juego directo, el pelotazo largo buscando a los carrileros, incluso cuando su equipo tenía la ventaja. “Obvio tuvimos equivocaciones, apresuramos en llevarle la pelota a los ade afuera, lentitud para manejar la pelota, no encontramos tanto a Macka”, complementó.

Pero no todo fue malo, el DT sacó el dato de que “en los últimos siete partidos hemos hecho 20 goles y nos han hecho 5-6″, lo cual da muetra de lo que, segun él, es la esencia del fútbol: “Hacer goles y que no te hagan”. “Cuando nos encontramos, hicimos daño por todos lados. Tener la pelota por tenerla, no asegura nada; si no tienes errores defensivos, no nos hacen ningún gol. De esto el responsable soy yo, no los chicos”.

Lea también acá: Así quedó la tabla del descenso al término de la fecha 14 del fútbol colombiano

Finalmente, le dejó un leve dardo al arbitraje: “¿Qué pasó contra Chicó, qué pasó en Techo y qué pasó hoy? Si me pongo a hablar de eso seguramente puedo llegar a tener una sanción, entonces prefiero no exponerme".

Rueda de prensa completa de Fabián Bustos