Se vence el plazo: hoy es el último día para pagar el impuesto predial con descuento en Santander

Este martes 31 de marzo es el último día para pagar el impuesto predial con 10% de descuento en Bucaramanga y Floridablanca.

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Las autoridades hicieron un llamado a los contribuyentes para aprovechar este beneficio antes de que finalice el plazo y evitar pagos más altos en los próximos meses.

“Esta medida busca aliviar la carga económica de los ciudadanos y estimular la cultura de pago responsable”, señaló la subsecretaria de Hacienda de Santander, Lina María Manrique.

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En Bucaramanga, el descuento por pronto pago se mantuvo vigente hasta hoy. Para quienes no alcancen a cumplir con el plazo, la Alcaldía habilitó el pago en cuotas sin intereses durante el año.

¿Cómo pagar después de hoy en Bucaramanga?

Primer semestre: cuatro cuotas entre el 31 de marzo y el 30 de junio .

cuatro cuotas entre el . Segundo semestre: pagos desde el 31 de agosto hasta el 30 de diciembre.

Floridablanca también cierra plazo hoy

En Floridablanca, la administración municipal confirmó que este 31 de marzo también vence el plazo para acceder al 10% de descuento en el impuesto predial.

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Para facilitar el trámite, se habilitó horario especial de atención este martes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en jornada continua.

Los ciudadanos pueden pagar: