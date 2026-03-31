¡OJO! Este 31 de marzo vence plazo para renovar la matrícula mercantil

Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga confirmó que este martes 31 de marzo vence el plazo para que los empresarios renueven su matrícula mercantil y puedan acceder a los beneficios para fortalecer sus negocios.

Lina María Rodríguez, vicepresidente de Registro y Redes Empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, indicó que “renovar no es solo cumplir una obligación legal, es también activar todos los beneficios que tienes en la Cámara de Comercio. La renovación es el momento ideal para actualizar sus datos y que su información esté segura".

La renovación se puede hacer a través de la página web www.camaradirecta.com, entidades financieras y en las oficinas de la Cámara de Comercio ubicadas en el área metropolitana y en las provincias que tendrán atención continua hasta las 6:00 p. m.

En el caso de los empresarios que contratan con el Estado, tendrán hasta el próximo 9 de abril para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP).

“No renovar oportunamente la matrícula mercantil puede dar lugar a sanciones económicas por parte de la Superintendencia de Sociedades. Además, este incumplimiento puede generar efectos que impactan la operación y la proyección del negocio, como la anotación correspondiente en el certificado mercantil, la disminución en la confianza de clientes y proveedores, y la limitación en el acceso a beneficios, oportunidades de financiación y relacionamiento con aliados estratégicos”, señaló la cámara de comercio.