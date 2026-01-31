Amplían plazo para descuento por pronto pago del impuesto en Bucaramanga: será hasta Marzo del 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció algunos beneficios tributarios para los contribuyentes, tras un acuerdo alcanzado con el Concejo municipal, con el objetivo de facilitar el pago del impuesto predial y promover el cumplimiento oportuno de esta obligación.

Según explicó el mandatario, el plazo para acceder al descuento por pronto pago, descuento del 10%, fue ampliado hasta el 31 de marzo.

“Esta medida busca aliviar la carga económica de los ciudadanos y estimular la cultura de pago responsable en la ciudad”, señaló Portilla.

Para quienes no puedan cancelar el impuesto dentro de ese plazo, la alcaldía habilitó modalidades de pago diferido. En el caso del primer semestre, el impuesto podrá pagarse en cuatro cuotas, iniciando el 31 de marzo y finalizando el 30 de junio. Para el segundo semestre, el primer pago se realizará el 31 de agosto, con cuotas sucesivas hasta el 30 de diciembre. Cuotas sin intereses.

“Habilitamos el pago en cuotas sin intereses. Esto nos facilita seguir construyendo la Bucaramanga que soñamos: una ciudad segura, competitiva, con oportunidades y desarrollo”, señaló el mandatario de los bumangueses.

Aunque en el Concejo de Bucaramanga algunos cabildantes propusieron que a parte de ampliar el tiempo de descuento, este se aumentara al 15% o 20%, la respuesta de la alcaldía fue negativa. Por lo que el descuento por pronto pago se mantuvo en 10%.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga hicieron un llamado a la ciudadanía a aprovechar los beneficios establecidos y a “seguir trabajando de manera conjunta por el progreso del municipio”.