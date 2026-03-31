Se restablece la movilidad entre Magdalena y La Guajira: puente militar entra en operación

Santa Marta

El Gobierno nacional restableció la movilidad entre los departamentos de Magdalena y La Guajira con la entrada en operación de un puente militar sobre el río Mendihuaca, en la Transversal del Caribe.

La estructura de la UNGRD llegó al sector de Mendihuaca el 9 de marzo, su instalación y puesta en servicio se completaron en solo 12 días, luego de un trabajo entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Batallón de Ingenieros Militares del Ejército Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Gobernación del Magdalena.

La UNGRD destinó $4.300 millones para la estructura y su instalación mediante un convenio con el Ejército Nacional, que ejecutó el montaje a través de su Batallón de Ingenieros. Por su parte, el Invías aportó $1.600 millones para la demolición del puente colapsado, las obras complementarias y la adecuación del paso provisional, mientras la Gobernación del Magdalena brindó apoyo logístico con una inversión cercana a $500 millones.

Cabe recordar que el puente original colapsó el pasado 3 de febrero como consecuencia de las fuertes lluvias, lo que dejó incomunicados a estos dos departamentos y afectó la movilidad en este importante corredor del Caribe colombiano.