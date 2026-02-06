Un grupo de Ingenieros llegan a Mendihuaca para instalación de puente provisional

Magdalena

Un grupo especializado del Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional llegará a Mendihuaca para iniciar los análisis técnicos que permitan la instalación de un puente provisional que habilite nuevamente el paso de vehículos entre el Magdalena y la Guajira.

Le puede interesar:

ASBAMA activa plan de contingencia en el Magdalena y La Guajira por frente frío

“La solución a la emergencia se desarrollará en tres etapas: una conectividad temporal inmediata, la instalación de un puente militar provisional con el apoyo de la UNGRD, el Ejército Nacional y el Invías, y finalmente una solución definitiva, para la cual ya se gestionan los recursos que permitirán adelantar los estudios y diseños de la obra permanente”, explicó la ministra, de Transporte, María Alejandra Rojas.

Se conoció que la Gobernación del Magdalena ha dispuesto cubrir los gastos del personal que llegará a la zona “la Gobernación ha dispuesto cubrir los gastos del personal que llegará a la zona y realizar la respectiva inspección técnica para dar una solución parcial, que será el puente militar y su instalación”, señaló la gobernadora Margarita Guerra.

Entre tanto, el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, indicó que el grupo de ingenieros militares iniciará este viernes los estudios y diseños de la solución definitiva.