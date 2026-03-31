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“Se han movilizado más de 4 millones de vehículos en Semana Santa”: Ministra de Transporte

Con la llegada de Semana Santa, millones de personas se desplazan a través de carreteras y aeropuertos, generando así notables incrementos en las cifras de tráfico en todas las terminales del país.

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En este contexto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reportó en 6AM W de Caracol Radio los principales datos en materia de movilidad que dejan los primeros días de la Semana Santa en Colombia.

¿Cuáles son las cifras de movilidad en Semana Santa?

De acuerdo con la ministra de Transporte, se registra este año un incremento del 4%, a fecha del 31 de marzo, frente al flujo vehicular de Semana Santa en 2025.

Por las vías del país se han movilizado ya más de 4.200.000 vehículos, según los datos del ministerio.

La tendencia es similar en cuanto a las terminales de transporte. “Han salido despachados 133.482 vehículos a la fecha con corte de 6 de la mañana y casi 1.400.000 pasajeros”, destacó María Fernanda Rojas.

En cuanto al transporte aéreo, también se presenta un aumento notable en la afluencia de pasajeros. “Hoy salen 163.287 viajeros, es la proyección, y mañana 177.000; mañana es uno de los días pico de esta temporada, y entre el viernes y el lunes se movilizaron 700.000 pasajeros, o sea que desde que empezó la temporada el viernes hasta el miércoles, pues va a haber ya un millón de personas volando por los distintos aeropuertos del país”, detalló la ministra.

Recomendaciones para los viajeros en Semana Santa

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, recomendó a los viajeros en Colombia respetar los límites de velocidad al momento de desplazarse por carretera, teniendo en cuenta el aumento de infracciones de este tipo.

“Me preocupa y hago un llamado para que tengamos en cuenta que esos son factores que inciden luego en la siniestralidad vial, como se llama ahora, lo que antes se denominaba accidentalidad”, expresó.

“El otro tema que también me preocupa es que la gente está saliendo sin seguro obligatorio. Para cualquier incidente, cualquier situación que se presente, es indispensable estar cubierto por el seguro”, sentenció.

Escuche la entrevista completa:

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