No podemos esperar que el concesionario encuentre los astros alineados: Rey sobre obras de AutoNorte

Lo que menos necesita el proyecto es dilatarlo: Rey por falta de firmas para obra de la AutoNorte

En los micrófonos de 6AMW, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey alertó sobre el riesgo en el que están las obras de ampliación de la Autopista Norte, ya que este marte, 31 de marzo, se vencen los plazos para que el concesionario Accesos Norte 2 firme las actas para el inicio de las obras.

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“Aquí tuvimos que atravesar un tiempo de desespero para tener licenciamiento ambiental, pero ya a este momento este proyecto cuenta con todos los requisitos cumplidos para iniciar obra. Tiene la licencia, tiene los estudios y diseños ya aprobados, tiene cierre financiero, tiene cronograma de obras sin objeciones por parte de la ANI, tiene gestión predial adelantada, lo único que falta es la firma del acta de inicio, y según el proceso contractual, el trámite el plazo máximo para hacerlo es el día de hoy. Estamos esperando que se haga, no sabemos si efectivamente el concesionario lo vaya a firmar”, dijo Rey.

¿Habrá prórroga para la firma de actas de inicio de la obra?

De igual forma el mandatario departamental puso sobre la mesa una posible prórroga de las firmas de las actas de inicio.

“También es posible que la Agencia Nacional de Infraestructura estudie prorrogar el tiempo para que se firme este acta de inicio, pero seguimos dándole largas a un proyecto que ya ha venido sobrecargado de plazos, de prórrogas, de suspensiones, y lo que menos necesita este proyecto es dilatarlo”, aseveró.

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Y agregó, “nos quedaríamos de manera indefinida esperando que el concesionario encuentre los planetas alineados, los astros alineados, para que efectivamente pueda dar inicio a la obra, nosotros aquí ya no podemos esperar más los trancones agobian la competitividad del departamento y del Distrito en ese corredor norte, pues está en vilo, y lo que necesitamos es que el concesionario se adapte a las circunstancias, demuestre su capacidad técnica, y también su voluntad de poder arrancar esta obra en el menor tiempo posible.

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