¿Por qué no aparecerá el logo del movimiento de Vicky Dávila en el tarjetón presidencial?

El Consejo Nacional Electoral aprobó los logos que estarán en el tarjetón presidencial, el próximo 31 de mayo de 2026, respaldando a sus respectivos candidatos y llamó la atención la ausencia del logo del movimiento Valientes, impulsado por Vicky Dávila.

Y es que la casilla en la que aparecen Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo estará acompañada por los logos del Centro Democrático, del movimiento Con Toda por Colombia, del Nuevo Liberalismo, de Juan Carlos Pinzón, del Partido Oxígeno, de Unidos La Fuerza de las Regiones, del movimiento Sí hay un camino y de Cárdenas Alianza Democrática, excluyendo el de Dávila.

¿Por qué no aparece el logo del Movimiento Valientes?

Caracol Radio conoció que los abogados electorales de la ex precandidata presidencial le entregaron un concepto y le recomendaron no incluir el logo de su Grupo Significativo de Ciudadanos, con el cual pudo participar en la ‘Gran Consulta por Colombia’, porque esto podría generar responsabilidades administrativas a futuro. Sin embargo, fuentes le aseguraron a este medio de comunicación que su respaldo a la campaña es irrestricto.

Estos son los logos que acompañarán a los candidatos presidenciales en el tarjetón

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya revisó y aprobó los 14 logos que aparecerán junto con las fotos de los candidatos a la Presidencia.

Con esto, quedará listo el diseño definitivo del tarjetón que se usará en las próximas elecciones y se conocerá en los próximos días desde la Registraduría.

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Es de recordar que la impresión arrancará hasta después de la segunda semana de abril y, hasta ese día, se podrán hacer nuevas modificaciones en las fotografías o logos.

Así quedaron los logos:

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