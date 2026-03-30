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30 mar 2026 Actualizado 22:08

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Política

Estos son los logos que acompañarán a los candidatos presidenciales en el tarjetón

El Consejo ya revisó y aprobó los 14 logos que aparecerán en el tarjetón.

Laura Duarte@laurad_duarte

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya revisó y aprobó los 14 logos que aparecerán junto con las fotos de los candidatos a la Presidencia para su aparición en el tarjetón del próximo 31 de mayo.

Con esto, quedará listo el diseño definitivo del tarjetón que se usará en las próximas elecciones y se conocerá en los próximos días desde la Registraduría.

Es de recordar que la impresión arrancará hasta después de la segunda semana de abril, y hasta ese día se podrán hacer nuevas modificaciones en las fotografías o logos.

Tras su aprobación desde el CNE, se sabe que la senadora y candidata Paloma Valencia aparecerá en el tarjetón junto con los logos del Centro Democrático y de Con Toda por Colombia, el movimiento de su formula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Igualmente, aparecerán los logos del Nuevo Liberalismo, el partido Oxigeno, y los movimientos de Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Por su parte, junto con la foto del candidato Iván Cepeda aparecerá el logo del Pacto Histórico y de En Marcha, el movimiento de Juan Fernando Cristo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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