Petro a Fuerzas Militares: “Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo”

AME4381. BUENAVENTURA (COLOMBIA), 14/12/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla hoy durante la ceremonia de despedida del buque ARC Simón Bolívar, en Buenaventura (Colombia). Con el propósito de desarrollar proyectos científicos, entre ellos el impacto de la crisis climática en las regiones costeras, zarpa este jueves hacia la Antártida el 'ARC Simón Bolívar', el buque más grande construido en Colombia dedicado a la investigación marina. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Muchos cuestionamientos ha generado la publicación del presidente Gustavo Petro, en la que lanza pullas a las Fuerzas Militares nuevamente por los cuestionamientos y las incógnitas que aún rigen por las causas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, que dejó 69 muertos y 57 heridos.

Y es que el presidente y el comandante de la Fuerza Aeroespacial colombiana, General Carlos Fernando Silva, han tenido varios choques porque el alto mandatario sigue argumentando que las causas del accidente del avión Hércules, estuvo relacionado con la vida útil de la aeronave.

Tanto así, que se han escuchado rumores sobre la supuesta salida del cargo que habría pedido el presidente Petro al comandante Silva; sin embargo, la Presidencia no ha confirmado esto.

¿Por qué está siendo cuestionado el presidente?

No cayeron muy bien los comentarios del presidente Gustavo Petro, tras la entrega a la Armada Nacional del buque más grande fabricado en Colombia.

Y es que el presidente señaló que no metería a sus hijos en un avión de 40 años de viejo.

Además, dijo que no le entregaría a las Fuerzas Militares ese tipo de riesgos.