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30 mar 2026 Actualizado 16:40

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Justicia

Accidente aéreo en Puerto Leguizamo: Medicina Legal confirmó identidades de las 69 víctimas

El instituto adelantó la identificación de los cuerpos de las personas que fallecieron en el siniestro aéreo en Putumayo.

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó en la mañana de este lunes, que fueron identificadas las 69 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo).

En el proceso de identificación de los cadáveres del siniestro de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, participaron doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

“Acompañamos a las familias de las víctimas en su dolor”, señaló el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez.

Estas son las identidades de las víctimas

Listado de las víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Medicina Legal.

Listado de las víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Medicina Legal.

Listado de las víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Medicina Legal.

Listado de las víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Medicina Legal.

Según se conoció en el proceso de identificación de seis cuerpos hubo cotejo de muestras genéticas tomadas a los familiares.

En los trámites también se garantizó el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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