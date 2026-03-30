Irene Vélez niega retaliación en decisiones de ANLA en medio de investigación de Procuraduría

En medio de la controversia por recientes decisiones ambientales en el país, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, en entrevista en 6AM W negó que sus actuaciones respondan a retaliaciones o intereses personales, en un contexto marcado por investigaciones disciplinarias en su contra.

Durante entrevista en los microfonos de Caracol Radio en exclusiva, Vélez fue enfática en rechazar los cuestionamientos que han surgido tras decisiones de la entidad frente a proyectos estratégicos como Hidroituango.

“Este no es un tema personal… no se puede considerar una retaliación, sino que es un proceso de investigación que responde a la función de control ambiental.” indicó la ministra.

La funcionaria insistió en que la labor de la ANLA está enfocada en garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en proteger los ecosistemas, en línea con su mandato institucional.

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Investigación de la Procuraduría y cuestionamientos

Las declaraciones de Vélez se producen luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara hace unos días la apertura de una investigación en su contra por presuntas fallas en el control ambiental de la hidroeléctrica Urrá.

Este contexto ha generado interrogantes sobre el momento en que la ANLA ha adoptado decisiones recientes frente a otros proyectos energéticos, lo que ha alimentado el debate político alrededor de la gestión de la entidad.

Frente a estos cuestionamientos, Vélez reiteró que las actuaciones de la autoridad ambiental no obedecen a presiones ni a retaliaciones.

“No son decisiones improvisadas” manifestó la ministra

La directora también subrayó que los procesos sancionatorios y de control ambiental siguen procedimientos establecidos por la ley y no corresponden a decisiones tomadas de manera arbitraria.

“El proceso sancionatorio es largo… no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer” agregó la funcionaria ambiental.

Según explicó, estos procesos incluyen varias etapas, desde la apertura hasta la formulación de cargos, el periodo probatorio y una eventual decisión de fondo, lo que puede tomar varios años.

Defensa del criterio técnico por parte de la cartera

Vélez aseguró que las decisiones de la ANLA están respaldadas por equipos técnicos especializados y procesos rigurosos de evaluación.

Las declaraciones de la directora de la ANLA se dan en medio de un ambiente de creciente tensión entre sectores políticos, autoridades ambientales y empresas del sector energético, donde se cruzan cuestionamientos técnicos, jurídicos y políticos.