Nequi anuncia nueva jornada de mantenimiento, cuándo y a qué se deben las recientes actualizaciones

En los últimos días, millones de usuarios de Nequi y Bancolombia se vieron afectados por algunas fallas que presentaron sus aplicaciones digitales, lo que generó cierta incertidumbre entre los colombianos, incluso algunos preguntándose si la app dejaría de funcionar en el futuro.

Caracol Radio habló con la entidad y conoció las razones qué hay detrás de estas recientes actualizaciones, dejando en claro que, al contrario de lo que se puede pensar, “Nequi está más vivo que nunca” y el objetivo de los constantes mantenimientos se debe a una mejora de la app en cuanto a rendimiento, optimización y servicio de cara a la recta final del año, principalmente en vísperas del cierre de este 2025; donde se espera una mayor afluencia de transacciones debido a la época navideña.

Compromiso con la calidad y el servicio

Nequi reafirma su compromiso con la calidad del servicio y la disponibilidad de su aplicación. Por eso, realizará una jornada de actualización programada el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., con el objetivo de mejorar el desempeño de la app y garantizar una experiencia más fluida para sus usuarios.

Detrás de cada mantenimiento, hay equipos multidisciplinarios de tecnología, procesos, operación, servicio y producto que trabajan por la eficiencia de las transacciones y la estabilidad del sistema.

Actualizaciones que impulsan el desempeño

Las actualizaciones son esenciales para mantener el buen funcionamiento de cualquier plataforma tecnológica. En Nequi, estos mantenimientos se comparan con el cuidado y la limpieza de una casa, acciones necesarias para conservar el orden y la armonía.

Estas jornadas temporales permiten que la app continúe operando de manera óptima, protegiendo la seguridad y la plata de cada usuario.

Pensando en el bienestar de los usuarios

Nequi entiende que organizar los gastos y administrar el dinero es una parte fundamental del bienestar financiero. Por eso, informa con anticipación sobre cada jornada de mantenimiento, permitiendo que los usuarios planifiquen el uso de su plata sin contratiempos.

Cada actualización refleja el compromiso de la compañía con la estabilidad, la seguridad y la confianza de los más de 26 millones de usuarios que usan Nequi a diario.

Mantenimiento programado: martes 4 de noviembre

Para garantizar la continuidad del servicio con la menor afectación posible, la actualización se realizará en la madrugada del martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m. Durante este período, el ingreso a la app estará temporalmente suspendido mientras los equipos técnicos ejecutan las mejoras necesarias.

Una vez concluido el proceso, la app estará disponible con normalidad, ofreciendo un servicio más estable y eficiente.

Innovación y estabilidad hacia el futuro

Nequi continuará realizando mantenimientos programados que fortalezcan su infraestructura tecnológica y aseguren la disponibilidad del servicio.

Todas las actualizaciones futuras serán informadas con anticipación a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y confianza para los usuarios que administran su dinero con la app.

