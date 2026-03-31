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31 mar 2026 Actualizado 18:16

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“Se establece un canal para realizar la cancelación del servicio”: director ejecutivo de la CRC

Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, habló sobre la resolución 8171, la cual explica cómo será el proceso para realizar la cancelación de un servicio de telefonía.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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