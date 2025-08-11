Incentivan uso de aplicación móvil de SuperGiros para recargas en línea de Transcaribe

Cartagena

Transcaribe y SuperGiros se tomaron las sedes de las principales universidades de Cartagena para promover en la comunidad estudiantil de la ciudad, la descarga y el uso de la aplicación móvil de SuperGiros como medio de recarga de tarjetas Transcaribe.

Con esta actividad, se incentivó a la comunidad estudiantil a descargar y registrarse en la app de SuperGiros, para facilitar así la recarga de pasajes del SITM. Los usuarios que lo hicieron, recibieron de inmediato un bono digital equivalente a un pasaje de Transcaribe, es decir, $3.400, que podrán usar para recargar su tarjeta personalizada del sistema.

“Nos tomamos las universidades de Cartagena para acompañar a los estudiantes en su regreso a clases y hacer más fácil su movilidad diaria, socializando con ellos la app de SuperGiros, que es una de las múltiples herramientas con las que hoy cuentan los usuarios del sistema para poder recargar sus pasajes y acceder al mismo” señaló Ercilia Barrios Flórez, gerente de Transcaribe.

La actividad, que ofreció una experiencia interactiva a los jóvenes universitarios, se inició en el Patio Portal de Transcaribe, y prosiguió en las sedes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de San Buenaventura Cartagena, UniTecnar, Tecnológico Comfenalco, Universidad Rafael Núñez, finalizando con una activación especial en el Centro Histórico, específicamente en la Calle de la Moneda.

La app SuperGiros está disponible en Play Store y App Store.