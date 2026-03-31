Martes 31 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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No para la criminalidad en el Quindío, un menor de edad fue asesinado en el corregimiento de Barcelona en Calarcá, avanzan en las investigaciones para dar con el responsable

El hecho se registró en la noche del domingo 29 de marzo a las afueras del establecimiento comercial Café Alfredo ubicado en el parque principal del corregimiento donde fue asesinado con arma de fuego Juan Esteban Osorio Romero de 17 años de edad.

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El reporte lo entregó la corregidora, Melissa Quitian quien dio a conocer que el adolescente se encontraba departiendo con su núcleo familiar en el lugar cuando fue atacado por un hombre que le ocasionó tres impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza quien posteriormente huyó con rumbo desconocido hacia la vía que conduce al municipio de Calarcá.

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Destacó que en el mismo caso resultó herido un hombre identificado como Jhon Javier Osorio Zapata de 41 años de edad, familiar de la víctima mortal, quien presentó una herida por arma de fuego en el brazo derecho y fue trasladado a centro asistencial para la atención médica pertinente.

Sostuvo que de acuerdo con la información entregada por la Policía los dos hechos están relacionados y están en materia de investigación para lograr dar con los responsables. Dijo que desde la corregiduría rechazan este tipo de situaciones, envían una voz de solidaridad con la familia afectada como llamar a los ciudadanos que si tienen alguna información la den a conocer a las autoridades competentes.

Con este nuevo caso ya son 54 homicidios registrados en el departamento en lo que va del año.

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De otro lado, según reportes no oficiales, el portal Entérate Quindío registra que el fin de semana se presentaros dos hechos violentos en el departamento del Quindío, en Calarcá, una mujer habría sido asesinada con arma de fuego, mientras que en el corregimiento de Pueblo Tapao en Montenegro fueron hallados dos cuerpos sin vida que estaban al interior de una bolsa, no hay reporte oficial por parte de la Policía de estos hechos.

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Ejército y Policía capturaron en el Valle del Cauca a alias Gonzalo, presunto cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales del Frente 57 Yair Bermúdez

Tropas del Batallón de Montaña N.º 5, en respuesta a su misión de proteger el departamento del Quindío de las intenciones delictivas del grupo armado organizado residual Frente 57 Yair Bermúdez, en las últimas horas materializaron la captura de alias Gonzalo en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

Más información Lunes 30 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante Octava Brigada explicó “Luego de varios meses de seguimiento, a través de inteligencia del Batallón de Montaña N.°5, con apoyo del Batallón de Montaña N.°10 y el Cuerpo Élite de Investigación, CELIT, de la Policía Nacional, se efectuó la judicialización de este sujeto, para posteriormente realizar labores de allanamiento en una vivienda ubicada en la vereda La Cabaña de Sevilla, Valle del Cauca”

Al momento de registrar el inmueble, las unidades hallaron un arma corta calibre 7.65, un proveedor, una escopeta, cartuchos de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.

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Alias Gonzalo era hombre de confianza de Edinson Yair Bermúdez Verano, alias Hugo, cabecilla principal del Frente Adán Izquierdo, quién fue neutralizado en desarrollo de operación militar en el año 2021. Así mismo, fue capturado en noviembre de 2022 por el delito de concierto para delinquir agravado y condenado a 48 meses de prisión. Una vez recobro su libertad, se vinculó al Frente 57 Yair Bermúdez, estructura creada en el año 2023 por alias Oscar Barreto en homenaje a Edinson Yair Bermúdez Verano, alias Hugo.

Recientemente sería presuntamente hombre de confianza de alias Mira, segundo cabecilla del GAOr 57 Yair Bermúdez, y estaría encargado de delinquir en Sevilla, Ceilán y Barragán.

Según el Ejército, este hombre se hacía pasar por líder social y bajo esa figura, informaba al Frente 57 de quienes estaban en desacuerdo con la estructura para que se generaran homicidios selectivos y desplazamientos forzados, entre estos, el homicidio de Fabián Castaño Serna, presidente de la JAC de la vereda La Alejandría, hecho ocurrido en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, el pasado mes de enero del año 2024.

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Alias Gonzalo, al parecer, tendría una trayectoria criminal de cuatro años con incidencia en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, de igual manera, presenta tres anotaciones por el delito de concierto para delinquir.

Entre sus funciones tendría la distribución de apología criminal de la estructura: comunicados oficiales y panfletos extorsivos intimidatorios a campesinos, ganaderos y comerciantes de la zona. Así mismo, sería el encargado del abastecimiento de víveres a este grupo armado organizado, ocultamiento de elementos ilícitos y consecución de tecnología en favorecimiento de la estructura.

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Este hombre sería responsable de adelantar el cobro de extorsiones al gremio de comerciantes, ganaderos, transportadores, sector turismo, sector comercio, agricultores y finqueros en zona rural de los municipios de Caicedonia y Sevilla, Valle, a quienes les hacía exigencias económicas desde $10.000.000 hasta $200.000.000 millones.

Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente, que le imputa cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, proselitismo y constreñimiento a la población civil.

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En la cárcel de hombres de Armenia investigan un presunto caso de agresión a un auxiliar bachiller por parte de guardianes del Inpec

El caso fue revelado por el portal Periodismo Investigativo quien señala que la presunta agresión se habría registrado en medio de un partido de fútbol por parte de dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec en contra de un auxiliar bachiller que prestaba el servicio en la cárcel San Bernado de la ciudad.

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De acuerdo con la información del portal, el auxiliar resultó con varias fracturas en el tabique y que los cuatro presuntos agresores fungen como superiores de la víctima. Al respecto Caracol Radio consultó al director del establecimiento carcelario, Jorge Osorio quien confirmó la veracidad de los hechos y sostuvo que se establecen las respectivas investigaciones por parte de la Procuraduría Regional del Quindío y la dirección general del Inpec.

Mencionó que cuentan con la denuncia ante la fiscalía general de la Nación y desde la cárcel implementaron las medidas correctivas con el objetivo de evitar que se repitan este tipo de situaciones.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el propietario del taxi involucrado en el secuestro de Diana Ospina el pasado 22 de febrero también es el mismo que el del crimen del profesor Neill Cubides, que fue secuestrado y asesinado en el mes de enero.

“El propietario del taxi utilizado en el secuestro de Diana Ospina y el propietario en el secuestro y asesinato de Neill Cubides es el mismo. Eso hace parte de la investigación y esperamos que llegue a una consecuencia legal”, señaló el mandatario.

La investigación de este caso ya se encuentra en la segunda fase y continuará, según Galán, hasta capturar a todos los responsables.

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“El objetivo que tenemos es llegar a todos los responsables. No solamente estas cuatro personas (que se ven en los videos), que aquí tenemos a dos, sino también a aquellos que hacen parte de la estructura criminal, que prestaron el vehículo y la vivienda”, enfatizó.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado al Ministerio de Transporte para realizar un registro público de conductores de taxis y mediarlo con los antecedentes penales.

“No pueden tener registros penales quienes conduzcan un taxi. Mientras no exista una herramienta de este tipo, seguirá la Policía Nacional persiguiendo a estos criminales (…) y lo seguirán haciendo porque no hay forma de prevenir el involucramiento de estos criminales en estas actividades”, señaló Restrepo.

Asimismo, solicitó que, en caso de que un propietario de un taxi cuyo vehículo sea utilizado para realizar crímenes, debería “haber extinción de dominio inmediato”.

Añadió que estos propietarios cuyos vehículos hayan sido utilizados para paseos millonarios deberían dar un recurso para combatir la extorsión o para la indemnización de las víctimas.

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El Ejército en el Quindío lanzó la campaña para garantizar la seguridad de los viajeros durante la Semana Santa

En el puesto de control de la Policía en La Herradura sobre la vía que del municipio de La Tebaida conduce a La Paila en el Valle del Cauca se realizó el lanzamiento de la campaña ‘Viaje seguro, su Ejército está en la vía’ para garantizar una Semana Mayor segura y tranquila.

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Precisamente el coronel Julián Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército dijo que cuentan con 12 puestos de control en las principales vías del Eje Cafetero puntualmente en el departamento destacó que serán en el corredor que comprende Armenia- Pereira, Armenia- Ibagué y Armenia- Cali.

Al respecto la secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez dijo que estarán intensificando la presencia institucional en la Terminal de Transportes y en el aeropuerto internacional el Edén de la ciudad debido a la alta afluencia de visitantes que se espera lleguen en esta importante temporada.

Fue enfática en decir que están enfocados en evitar la explotación de niños, niñas y adolescentes por eso establecerán la campaña de prevención en estos dos puntos, pero la extenderán en otros sitios del departamento.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya alcanzó más del 99% del escrutinio para las cámaras departamentales y ya se entregaron las credenciales en 30 de 32 departamentos y en el Distrito Capital, Bogotá.

Así pues, solo faltan por escrutinio los departamentos de Chocó (2 curules) y Cundinamarca (7 curules), debido a que el proceso se encuentra en fase de resolución de reclamaciones.

En ese sentido, ya están listas 152 curules, que se suman a las 16 de la circunscripción especial para la paz, de las cuales también se entregaron ya las credenciales.

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A esas, se sumarán también las dos curules afro, una indígena, una para la representación en el exterior, y una más para la segunda votación vicepresidencial más alta, que se definirá después de las elecciones presidenciales, para completar 182 representantes que integrarán la Cámara en el cuatrienio 2026-2030.

Es de recordar que este periodo que está terminando tuvo 187 congresistas, pues se sumaban las cinco curules de las extintas FARC, que desaparecerán desde este año.

Tres por el Quindío, John Édgar Pérez Rojas - Cambio Radical, Jesús Armando Bedoya - Centro Democrático - Partido Conservador y Miguel Ángel Grisales - Pacto Histórico

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Desempleo en Colombia se ubicó en 9.2% durante febrero de 2026. En Armenia aumentó el desempleo, pasó de 11.4% al 13.0%, es la cuarta ciudad con mayor tasa de desocupación, leve disminución de la informalidad

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el desempleo en febrero fue de 9,2%, lo que representó una disminución de 1,1% frente al mismo mes del 2025, cuando fue 10,3%.

De acuerdo con cifras de la entidad, la Tasa de Ocupación (TO) el mes pasado tuvo un aumento de 0,7 puntos porcentuales, al pasar del 58,0% en febrero de 2025 al 58,7% para febrero de 2026. A su vez, la Tasa Global de Participación (TGP) se mantuvo en 64,7%.

Además, la entidad destacó que la población ocupada informal para febrero de 2026 disminuyó 2,3 puntos porcentuales en el total nacional.

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Autoridades incautan pescado en mal estado en establecimientos comerciales

En el marco de la continuidad de los planes de seguridad, inspección y control adelantados durante la temporada de Semana Santa, la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia, y Salud, mantienen activos los operativos en establecimientos dedicados a la comercialización de pescado en la ciudad.

Como resultado de las más recientes jornadas de verificación, las autoridades realizaron la incautación de 12 kilos de pescado que se encontraban en estado de descomposición, representando un riesgo para la salud pública de los consumidores.

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Estas acciones hacen parte del seguimiento riguroso a las condiciones sanitarias de los productos que son ofrecidos a la ciudadanía, especialmente en una temporada de alta demanda como lo es la Semana Santa. La intervención oportuna permitió retirar del mercado alimentos no aptos para el consumo, evitando posibles afectaciones a la salud de los armenios y visitantes.

Desde la Alcaldía de Armenia se siguen intensificando los operativos en toda la ciudad. “No podemos permitir que productos en mal estado lleguen a la mesa de las familias. Nuestro deber es garantizar condiciones seguras en la comercialización de alimentos y proteger la salud de todos”, manifestó Carlos Arturo Ramírez, secretario de Gobierno y Convivencia.

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En sesión descentralizada de la asamblea del Quindío, la ejecución para el traslado del hospital de Quimbaya y la construcción de viviendas entre los temas más relevantes

Y es que se cumplió la sesión descentralizada de la asamblea departamental en el Concejo del municipio de Quimbaya para tratar diferentes temas de relevancia y sin duda uno de ellos es la construcción del hospital. El presidente de la asamblea, César Londoño entregó un balance positivo del encuentro realizado con los concejales, administración municipal, funcionarios de la gobernación y los diputados. Explicó que se pudo conocer que el avance del plan de contingencia para la construcción del hospital es de un 90% y en el mes de abril culminarían las obras.

Resaltó que otro de los puntos importantes en la sesión está relacionada con la construcción de viviendas, sin embargo, el lote inicial donde se realizaron los estudios presenta dificultades por un relleno sanitario así que avanzan en la viabilidad con otros dos lotes para lograr la construcción de 60 unidades nuevas y 40 mejoramientos.

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A través de un comunicado la Academia de historia del Quindío rechazaron la donación de la estatura de John Lennon por parte del exjefe del cartel de Medellín Carlos Lehder a la gobernación del Quindío

En el comunicado señalan que “Más allá de una obra de arte o monumento a la paz, la escultura en cuestión constituye un objeto de memoria referente, vinculado por sus orígenes al dinero del narcotráfico que marcó una época de amarga recordación para los colombianos;

La narrativa oficial de la “resignificación de la historia” y de la “promoción turística” con la cual se argumentan las expresiones de la cultura del narcotráfico, no solo legitiman a quienes fueron sus protagonistas y que han dejado una marca innegable social y culturalmente. Este hecho contrasta, con el dolor de las víctimas de la violencia que recuerda una época, donde los valores y principios de la ética y de la responsabilidad social se embolataron

El universo simbólico de la quindianidad debe seguirse construyendo sobre la preservación de la memoria histórica, reconociendo el trabajo y el propósito de los ciudadanos, en busca del bien común, la construcción colectiva alrededor de valores del respeto, la solidaridad y buen ejemplo de sus gobernantes. De ninguna manera mediante la adopción de símbolos ligados a la cultura y a la historia del narcotráfico que seguirán siendo un estigma para nuestra sociedad.

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En consecuencia, la AHQ manifiesta su profunda inconformidad frente a este hecho y rechaza de manera categórica cualquier acción que promueva o pretenda vincular la cultura del narcotráfico —propia de un pasado que debe superarse— con el presente y el futuro de la sociedad.

Por el contrario, convoca al Gobierno y a la ciudadanía a reconocerse y proyectarse en la quindianidad, fundamentada en valores como el esfuerzo, el respeto, la ética, la amabilidad y la solidaridad.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el Plan Departamental de Aguas (PDA), llevó a cabo la socialización final de las obras ejecutadas en el municipio de Calarcá en el punto crítico número dos, una zona estratégica que colinda con el río Santo Domingo.

La intervención consistió en la construcción de un robusto muro de contención en voladizo de aproximadamente 60 metros lineales, obra que representaba el mayor desafío técnico, financiero y de ingeniería dentro del proyecto.

Esta infraestructura de mitigación del riesgo es fundamental para garantizar la estabilidad de la línea de conducción del acueducto municipal, protegiéndola de la erosión y posibles avenidas torrenciales del río. Gracias a la gestión directa del departamento en la contratación y supervisión, se logra asegurar la continuidad del servicio de agua potable para las familias calarqueñas en este sector.

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En Armenia, una de las actividades que son tradición en esa ciudad es recorrer los templos católicos y museos religiosos en los tradicionales Jeep Willys, una estrategia turística en la semana mayor.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Erika Falla, la directora de la Corporación de Cultural y Turismo, Corpocultura que entregó detalles de cómo funcionan los recorridos por la capital del Quindío

Vamos a estar lunes, martes y miércoles a las 2 y a las 4 de la tarde en dos recorridos diarios que se van a hacer, recorridos culturales con nuestros yiperos, en cinco de los templos más emblemáticos de la ciudad de Armenia.

Vamos a estar en la Catedral Inmaculada Concepción, en el Sagrado Corazón de Jesús, en la parroquia San José, en la iglesia El Carmen, en la parroquia de la Virgen de la medalla milagrosa que queda en el parque Uribe y finalizando en el museo diocesano de la ciudad de Armenia.

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es un recorrido por nuestra salvaguarda que debemos hacerle a ellos, vamos a tener cinco Willys situados en la plaza de Bolívar. La idea es que las personas lleguen a eso de por la mañana, hagan una inscripción previa,

¿por qué se hace la inscripción previa?

Porque hay que garantizar unas pólizas a ellos para poder hacer ese recorrido. Entonces, ese recorrido parte a partir de las 2 de la tarde y vamos a estar en este recorrido de los cinco templos de la ciudad y finaliza en ese museo diocesano, además, que tiene tanto valor religioso para para nuestra ciudad. Lunes, martes y miércoles, dos recorridos. Uno sale a las 2 de la tarde y el otro a las 4 de la tarde totalmente gratis.

Es un recorrido es un esfuerzo que está haciendo la alcaldía y la corporación para poder brindarle a propios y visitantes un recorrido, un recorrido además que el año pasado lo disfruté demasiado, además que vamos con dos guías, dos guías culturales que hacen parte de nuestra ciudad, que reconocen y saben el tema religioso y lo cultural que tiene que ver cada uno de los templos, entonces vamos a tener también ayudas ahí en estas dos personas y en estos dos guías.

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El museo de arte religioso es uno de los atractivos para propios y visitantes durante la Semana Santa en Armenia

El museo está ubicado en el primer piso del edificio episcopal en la calle 23 # 12-26 en el centro de Armenia a dos cuadras de la plaza de Bolívar donde resguarda piezas litúrgicas de alto valor histórico y artístico.

El coordinador del museo, José Luis Botero manifestó que como ocurrió el año anterior establecieron un acuerdo con la Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura con el objetivo de disponer de Jeep Willys para recorrer iglesias católicas y luego finalizar en el museo por lo que esto será los días lunes, martes y miércoles 1 de abril.

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Asimismo, destacó que los días jueves, viernes y sábado no estarán los Jeep, pero contarán con el servicio en el museo desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Reconoció que el trabajo con Corpocultura fue muy importante el año anterior puesto que cerca de 180 personas llegaron a conocer el museo lo que refleja un ingreso del 94% a lo que se venía manejando anteriormente.

Recordó que la ciudadanía puede encontrar en el museo elementos religiosos como los ornamentos, orfebrería, instrumentos musicales y la historia a través de cuadros de las mujeres de la Biblia. Extendió la invitación a la comunidad a visitar el museo y que, aunque la entrada es gratuita disponen de un buzón para las donaciones que permita conservar este importante lugar.

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La Academia de Historia del Quindío (AHQ) informa a la comunidad académica y a la ciudadanía en general que, en el marco de su Asamblea General Ordinaria, realizada el jueves 26 de marzo de 2026, se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva y del Fiscal de la corporación.

Como resultado de este proceso democrático, la Junta Directiva quedó conformada por la presidenta: María Eugenia Beltrán Franco (reelegida) vicepresidente: Hernando Muñoz Cárdenas secretario: Sebastián Mauricio Rodríguez Padilla Fiscal: César Augusto Castaño Rubiano

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En deportes, hoy juega el Deportes Quindío, a las 7 de la noche en el estadio Jaime Morón de Cartagena, enfrentará como visitante al Real Cartagena en partido válido por la jornada 13 del Torneo Dimayor de la B.

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De otro lado, hasta el próximo 1 de abril, la Bolera Soledén de Comfenalco Quindío es sede del Campeonato Nacional de Bowling de Menores 2026, que reúne a 55 jóvenes bolicheros en las categorías sub-12 y sub-14.

José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, resaltó la importancia de que escenarios como la Bolera Soledén sean punto de encuentro del deporte nacional en categorías de formación: “Nos llena de orgullo ser anfitriones de un evento que promueve el talento joven y fortalece el desarrollo de esta disciplina deportiva en Colombia.