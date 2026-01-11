Pensionados que no deben pagar impuesto a la renta en 2026: Nuevo tope de UVT explicado // Caracol Radio

Con el inicio del año 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha actualizado la Unidad de Valor Tributario (UVT), el indicador base para calcular todas las obligaciones fiscales en Colombia.

Para los pensionados, esta actualización trae una pregunta recurrente: ¿A partir de qué monto se debe pagar impuesto sobre la mesada pensional este año?

La buena noticia es que el tope sigue siendo alto, protegiendo a la gran mayoría de los jubilados del país. Aquí te explicamos las cifras exactas con la nueva UVT de 2026.

El “Número Mágico”: UVT de 2026

Para entender los topes, primero debemos conocer el valor de la UVT vigente. Mediante resolución, la DIAN fijó el valor de la UVT para 2026 en $52.374 COP.

Este incremento, basado en la inflación y el IPC, eleva automáticamente el techo de los ingresos que están exentos de impuestos.

¿Cuánto es el tope exento para pensionados en 2026?

Según el Estatuto Tributario (Art. 206, Numeral 5) y ratificado por la reciente Ley 2381, las pensiones en Colombia (incluyendo jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y riesgos profesionales) están exentas de impuesto a la renta hasta por 1.000 UVT mensuales.

Haciendo la conversión con el nuevo valor:

1.000 UVT x $52.374 = $52.374.000 COP

¿Qué significa esto?

Significa que si tu mesada pensional mensual en 2026 es inferior a $52.374.000, NO te practicarán retención en la fuente. Recibirás tu pago completo sin descuentos por concepto de impuesto a la renta.

Solo aquellos pensionados con “megapensiones” que superen esta cifra mensual pagarán impuesto, y solo sobre el valor que exceda los 52 millones, no sobre el total.

Ojo al dato: Diferencia entre “Retención 2026” y “Declaración 2026”

Este es el punto donde muchos cometen errores. Es vital diferenciar dos momentos fiscales:

1. Lo que recibe mes a mes en 2026 (Retención en la fuente)

Para los pagos que recibes actualmente (de enero a diciembre de 2026), aplica el nuevo tope que acabamos de calcular: $52.374.000 mensuales.

2. La Declaración de Renta que presenta en 2026

Cuando presentes tu declaración de renta entre agosto y octubre de 2026, estarás reportando los ingresos del año gravable 2025.

Para esa declaración, se usa la UVT del año pasado (2025), que era de $49.799.

Tope aplicable para la declaración: $49.799.000 mensuales.

Tabla Resumen: Topes de Exención Pensional

Concepto Valor UVT Tope Exento Mensual (Aprox) Declaración de Renta (Año 2025)

Se presenta en 2026 $49.799 $49.799.000 Retención mensual (Año 2026)

Se aplica en sus pagos actuales $52.374 $52.374.000

¿Qué pasa con las pensiones del exterior?

Si eres residente fiscal en Colombia, pero recibe su pensión de otro país, la norma también lo protege. La reforma pensional y los conceptos recientes de la DIAN han aclarado que la exención de las 1.000 UVT también aplica para pensiones provenientes del exterior, siempre que se cumplan los requisitos de residencia fiscal.