Investigan presunta agresión a un auxiliar bachiller en la cárcel de hombres de Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El caso fue revelado por el portal Periodismo Investigativo quien señala que la presunta agresión se habría registrado en medio de un partido de fútbol por parte de dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec en contra de un auxiliar bachiller que prestaba el servicio en la cárcel San Bernado de la ciudad.

De acuerdo con la información del portal, el auxiliar resultó con varias fracturas en el tabique y que los cuatro presuntos agresores fungen como superiores de la víctima.

Al respecto Caracol Radio consultó al director del establecimiento carcelario, Jorge Osorio quien confirmó la veracidad de los hechos y sostuvo que se establecen las respectivas investigaciones por parte de la Procuraduría Regional del Quindío y la dirección general del Inpec.

“Frente a los hechos ya son materia de investigación por parte de la Procuraduría Regional del Quindío. En cabeza de la doctora Leidy Ortiz. Y asimismo ya se tiene la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación", indicó.

Mencionó que cuentan con la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y desde la cárcel implementaron las medidas correctivas con el objetivo de evitar que se repitan este tipo de situaciones.

“Como establecimiento carcelario hemos tomado las medidas correctivas pertinentes. Asimismo, iniciado acciones preventivas para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder", mencionó.

Lamentó la situación y fue claro que tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del auxiliar y no dejar impune este hecho.