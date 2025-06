Disminución de homicidios y otros delitos en Medellín es producto de la paz urbana: Mesa de diálogo

Medellín

La mesa de diálogo de paz urbana que se adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, emitió un comunicado conjunto entre las estructuras armadas del Valle de Aburrá y los representantes del Gobierno Nacional. En el escrito destacaron que la reducción de delitos de alto impacto en Medellín se debe a esa negociación y criticaron las posturas frente a ese diálogo que tienen el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En el extenso comunicado el espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, argumentaron que ese diálogo se ha permitido la disminución durante el 2024 y el mes de junio del 2025 lo que califican como histórica en la subregión especial en la capital antioqueña los delitos como el homicidio, extorsión, desplazamiento intraurbano, desaparición forzada y secuestro.

Agregan que este proceso también ha permitido logros como la no venta de estupefacientes en instituciones educativas ni en sus alrededores, el no involucramiento en actividades de explotación sexual de menores, la no existencia de fronteras invisibles. Lo que había generado problemáticas sociales en los diferentes barrios.

Luego de destacar estos avances en materia de seguridad, que según la mesa de diálogo se han conquistado en un trabajo arduo lleno de dificultades, aprovecharon para criticar a las autoridades territoriales, pero en especial alcalde de Medellín Federico Gutiérrez a quien le recuerdan que él mandatario estuvo buscando un diálogo con las estructuras ilegales, según la mesa de diálogo de manera ilegal. Incluso, califican al mandatario como insubordinado a la autoridad del presidente de Colombia.

“El alcalde desconoce los acercamientos que en su anterior administración él mismo promovió con las estructuras, aun cuando no existía la debida autorización presidencial, hoy que se hace en el marco de la ley, ataca la posibilidad de paz. Tal actitud parece por intereses egoístas y oportunistas, por ser él quien lidera los diálogos y por utilizar el proceso como una forma de hacer oposición al Gobierno Nacional, desconociendo su importancia y los resultados significativos que se han logrado”.

En otro aparte los delegados de las estructuras y el gobierno también mencionan que tanto el alcalde Fico como el gobernador Rendón tienen “un desinterés o animadversión por la búsqueda de la paz, preocupa su actitud de desconocer los graves factores de riesgo, no solo para la paz urbana, sino para la seguridad y convivencia ciudadana como la presencia en el territorio de organizaciones compuestas por extranjeros y vinculadas a la delincuencia trasnacional”.

En ese sentido aseguran que en la capital antioqueña y el resto del Valle de Aburrá existen grupos conformados por extranjeros como el denominado Tren de Aragua, El Gallegos, Los Cota y los Kilas “su accionar en sectores como las comunas de La Candelaria, Manrique y Aranjuez, con actividades relacionadas con drogas, prostitución, extorsión y amenazas, deben llamar la atención de las autoridades”.

Finalmente, en el comunicado solicitaron que la búsqueda de la paz requiere un enfoque inclusivo y un reconocimiento mutuo de los avances, independiente de la orientación política, condición social o económica.