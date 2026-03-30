SuperSociedades aprueba inventario de ASOMUFFAA por más de 10 mil millones para devolver dinero

Supersociedades admitió en reorganización a firma de comercio exterior Marketcol S.A. Foto: Superintendencia de Sociedades( Thot )

La Superintendencia de Sociedades aprobó el inventario de bienes de la Asociación de Infantes de Marina (ASOMUFFAA) por más de $10.000 millones de pesos, un paso clave dentro del proceso de intervención que busca devolver el dinero a las personas afectadas por el caso judicial donde se hallaron irregularidades en la Asociación.

Cabe recordar que el caso trató de una presunta pirámide en la que intervinieron 7.000 personas que entregaron 250.000 millones de pesos, donde la asociación ofrecía rentabilidades exorbitantes del 6% mensual y del 72% anual, y además realizaba transacciones no autorizadas en Miami, Estados Unidos.

La decisión permite identificar con precisión qué activos tiene la organización y cuánto valen, lo que abre la puerta a su venta para pagar a los afectados.

El inventario incluye todos los bienes que tiene la entidad, excepto dinero en efectivo. Es decir, propiedades, equipos y otros activos que pueden convertirse en recursos para pagar deudas.

El bien más importante es un inmueble en Bogotá, avaluado en más de $10.000 millones de pesos. Este representa casi la totalidad del patrimonio identificado.

También se incluyeron bienes muebles, como muebles de oficina y equipos tecnológicos, por cerca de $57 millones de pesos.

En total, el valor aprobado es de $10.158 millones de pesos, cifra que será la base para empezar a responder a las víctimas.

¿Qué significa “proceso de intervención”?

La intervención es una medida legal que aplica el Estado cuando una empresa o entidad capta dinero de forma irregular o no puede responder por los recursos recibidos.

En otras palabras, es cuando el Gobierno toma el control del manejo de la entidad para detener posibles irregularidades, revisar qué pasó con el dinero, recuperar activos y devolver recursos a los afectados.

En este caso, la intervención se ordenó luego de encontrar indicios de captación ilegal de dinero, es decir, recibir inversiones sin autorización legal.

Aunque no significa que el dinero se devuelva de inmediato, este paso es clave porque permite saber con qué recursos cuenta realmente la entidad, define cuánto se podría recuperar para los afectados y facilita la venta de los bienes (lo que se conoce como “realización de activos”).

Billy Escobar Pérez Superintendente de Sociedades se refirió acerca de la importancia del hecho.

“La aprobación del inventario valorado de bienes constituye un paso fundamental (...) permite avanzar de manera ordenada, transparente y conforme a la ley en la recuperación y realización de activos, con el propósito principal de proteger a los afectados y garantizar la devolución de los recursos captados.”

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¿Qué viene ahora en el proceso?

Tras la aprobación del inventario, el siguiente paso es convertir esos bienes en dinero, es decir, venderlos para poder pagar a los afectados.

Ese pago no siempre es total. En muchos casos, se hace de forma proporcional, dependiendo de cuánto dinero logre recuperarse frente a lo que se debe.

Además, el proceso incluye la verificación de quiénes son reconocidos como afectados, lo que determina quién tiene derecho a recibir devolución.