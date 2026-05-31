“Estamos garantizando las votaciones en el día”: Coronel José Luis Bastidas

El coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia, habló en 6AM W de cómo se desplegará esta estrategia para proteger las elecciones, mencionó también que se han identificado áreas estratégicas de interés basándose en inteligencia sobre grupos armados organizados (GAO) y confrontaciones previas.

Estas zonas incluyen el suroccidente: Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, el Catatumbo, el Chocó y el Guaviare. Son lugares que demandan de una especial atención.

¿Cuáles son las zonas de mayor preocupación?

“Tenemos unas áreas estratégicas de interés que las hemos denominado con este nombre por un análisis que hemos hecho, por confrontaciones entre grupos armados organizados, acciones terroristas, como las que han sucedido en las últimas semanas en el suroccidente del país, y lógicamente operaciones ofensivas que estamos adelantando desde la Fuerza Pública. Tenemos una especial atención hacia el suroccidente del país, el departamento de Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, el Catatumbo y el departamento del Guaviare, son sitios donde tenemos una inteligencia especial, unas capacidades diferenciales para atender cualquier situación que esté presente debido a lo que se ha vivido en esas regiones en los últimos días”, indicó el coronel.

Sobre el Guaviare y los confrontamientos:

“A pesar de la confrontación entre estos dos grupos armados organizados de la estructura de Calarcá y Mordisco en los últimos días, los 47 puestos distribuidos en la parte urbana y rural de los cuatro municipios del departamento del Guaviare tienen en este momento el despliegue de fuerzas militares y de policía y estamos garantizando las votaciones en el día”.

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