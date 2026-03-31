Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en zona rural del municipio de Montenegro, Quindío

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Armenia

El hecho que ha generado consternación en el Quindío se registró en la tarde del domingo 29 de marzo donde un ciudadano reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro.

De acuerdo con información de Entérate Quindío los cuerpos se encontraban atados y embolsados lo que aumenta la preocupación por la criminalidad en el departamento.

El secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas indicó que a raíz de la información que recibió la Policía establecieron la verificación correspondiente que determinó el hallazgo de dos cuerpos.

“Informando sobre algo que al parecer tenía las características de unos cuerpos y se desprendía un olor. Entonces, Policía hizo la verificación, efectivamente se encontraron los dos cuerpos los cuales fueron trasladados a medicina legal para el respectivo informe forense", mencionó.

Explicó que fueron trasladados a Medicina Legal por lo que están a la espera del respectivo informe forense para conocer los detalles de la muerte y la identidad de las personas fallecidas.

Enfatizó que en la zona no se habían registrado casos de alerta o similares al presentado el fin de semana por lo que están al tanto para el respectivo esclarecimiento de los hechos.

“Estamos a la espera de la información específica y el detalle de la identificación de los cuerpos para poder tener una información más detallada sobre los casos. Es de aclarar que nunca se han presentado casos similares, ni situaciones de alerta frente a casos similares", resaltó

Vale anotar que ese mismo domingo 29 de marzo se registró un homicidio en el municipio de Calarcá donde fue asesinada Mary Luz Martínez Aguirre de 48 años de edad. Ya con estos casos serían 57 los homicidios registrados en el departamento en lo corrido del año.