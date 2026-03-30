Capturado en Tarazá el segundo al mando de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo

Tarazá- Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército, fue capturado un presunto cabecilla del grupo ilegal Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, quien tendría una carrera criminal de unos 14 años dentro de la organización, señalado de múltiples delitos.

Según las autoridades, Wilson Flórez Anaya, conocido con el alias de 'Wilder’ o ‘El Sowi’, sería el segundo al mando de la subestructura 'Yeison Leudo Chaverra’ del Clan del Golfo. Fue detenido mediante orden judicial y en un allanamiento en el corregimiento de La Caucana, en el municipio de Tarazá. Además, es señalado de los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

“Habría coordinado el acopio y custodia de clorhidrato de cocaína hacia países de Centroamérica y Norteamérica. Asimismo, se le atribuye la promoción de confrontaciones armadas contra otra estructura criminal que delinque en la zona, situación que al parecer generó el desplazamiento forzado de más de cien familias en el bajo Cauca antioqueño”, aseguró el coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante de Policía Antioquia Encargado.

También estaría relacionado con el cobro de extorsiones en el territorio a ganaderos y comerciantes, además del manejo de las rentas ilegales derivadas de la minería ilegal, actividad con la que podía recaudar hasta mil millones de pesos.

En la operación judicial fueron detenidos dos subalternos conocidos con los alias de 'El Flaco’ y ‘La Negra’. En esta acción estatal se incautó una pistola calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y material de intendencia.