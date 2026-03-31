¿Cuáles son los horarios del Malecón, la Luna del Río y el Ecoparque en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, los principales escenarios turísticos de Barranquilla operarán en sus horarios habituales, según informó la Alcaldía distrital. La medida busca facilitar el acceso de ciudadanos y visitantes a espacios como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho.

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El Gran Malecón estará habilitado de domingo a jueves entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, mientras que los viernes y sábados extenderá su funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada. Este corredor turístico continúa siendo uno de los puntos más visitados de la ciudad, especialmente durante temporadas festivas.

Por su parte, la ‘Luna del Río’, uno de los atractivos más recientes del Malecón, funcionará todos los días entre las 10:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, ofreciendo vistas del río Magdalena y de la ciudad.

En cuanto al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, abrirá de martes a domingo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con último ingreso permitido a las 5:00 p. m. Este espacio está enfocado en actividades de contemplación y contacto con la naturaleza.

Puerto Mocho también estará disponible para los visitantes con horarios diferenciados: martes y miércoles operará de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que de jueves a domingo abrirá desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Adicionalmente, servicios como el riobús Karakalí continuarán operando con normalidad durante la temporada, permitiendo recorridos por el río Magdalena como parte de la oferta turística de la ciudad.