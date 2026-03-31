¿Cuáles son las condiciones del mar para Semana Santa en el Atlántico?: esto dice la Dimar

La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, informó que durante la temporada de Semana Santa se prevé un clima mayormente seco, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

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No obstante, se mantendrán brisas constantes del noreste, con mayor intensidad en horas de la tarde y la noche, especialmente mar adentro.

“Durante estos días se presentará un clima mayormente seco, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se mantendrán brisas constantes provenientes del noreste que pueden sentirse con mayor fuerza, especialmente en horas de la tarde y noche en el mar adentro”, dijo el capitán de fragata Bernardo Silva.

En el área marítima se esperan condiciones de oleaje moderado a fuerte, con alturas que podrían superar los 2 metros en zonas abiertas.

Aunque desde la playa el mar pueda parecer tranquilo, se advierte sobre la presencia de corrientes fuertes que representan riesgo para los bañistas.

“En el área marítima se esperan olas con una altura moderada y posiblemente fuertes, con altura que en ocasiones superará los 2 metros de altura, esto particularmente en zonas abiertas. Aunque desde la playa en el día pueda verse tranquilo, el mar puede presentar corrientes fuertes y de alto riesgo, por lo que se recomienda actuar siempre con precaución”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a respetar la señalización, seguir las indicaciones de salvavidas y evitar ingresar al mar en condiciones no seguras.

Asimismo, recomiendan a operadores turísticos y embarcaciones verificar sus equipos y consultar los reportes oficiales, mientras que a las familias se les pide no subestimar el mar, evitar el consumo de alcohol en actividades acuáticas y extremar cuidados con niños y adultos mayores.