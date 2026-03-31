Veeduría ve con buenos ojos inversión privada por $2.5 billones en el aeropuerto de Barranquilla

La veeduría gremial del aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, manifestó su optimismo frente al avance de una iniciativa privada que busca transformar esta terminal aérea con una inversión estimada de 2.5 billones de pesos.

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El proyecto, que no requeriría recursos públicos, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas para fortalecer la infraestructura aeroportuaria que sirve a Barranquilla y su área metropolitana.

Según conoció Caracol Radio, la propuesta se encuentra actualmente en etapa de factibilidad, fase clave en la que se evalúan aspectos técnicos, financieros y operativos antes de su eventual aprobación.

Este avance ha sido bien recibido por distintos sectores, que ven en la iniciativa una oportunidad para mejorar la competitividad y capacidad del aeropuerto.

Características

El plan contempla una intervención integral de la infraestructura, incluyendo la ampliación de la terminal de pasajeros, con el objetivo de responder al crecimiento del tráfico aéreo en la región Caribe.

Uno de los puntos más destacados es la incorporación de 12 nuevos puentes de abordaje, lo que permitiría optimizar la experiencia de los viajeros.

Asimismo, el proyecto prevé la expansión de la plataforma comercial, alcanzando un total de 20 posiciones para aeronaves.

Esta mejora facilitaría una mayor operación simultánea de vuelos, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la conectividad aérea de Barranquilla con destinos nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información conocida, la iniciativa está proyectada a desarrollarse en un periodo de 30 años, lo que garantizaría una ejecución gradual y sostenible de las obras.

Desde la veeduría gremial reiteraron su respaldo a esta alternativa de iniciativa privada, destacando que representa una solución viable para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz sin comprometer recursos del Estado.

Seguimiento

El seguimiento de la Veeduría Ciudadana al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz se centra actualmente en la vigilancia de las obras de modernización, las cuales han reportado retrasos críticos, y en la propuesta del Distrito de Barranquilla para asumir su operación.