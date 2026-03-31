Cinco planes para disfrutar el Gran Malecón de Barranquilla en Semana Santa

El Gran Malecón de Barranquilla sigue siendo uno de los principales escenarios para disfrutar la Semana Santa en la ciudad, con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas y recreativas a orillas del río Magdalena.

¿Qué hacer en el Gran Malecón?

Uno de los principales atractivos es la ‘Luna del Río’, una rueda panorámica que ofrece vistas únicas de la ciudad y que estará abierta todos los días entre las 10:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Esta experiencia se ha convertido en uno de los planes más llamativos para visitantes y barranquilleros.

Otra alternativa es recorrer el río Magdalena a través de embarcaciones turísticas como el riobús Karakalí y otros servicios disponibles en el muelle del sector Puerta de Oro. Estos recorridos permiten conocer Barranquilla desde una perspectiva diferente, integrando naturaleza y paisaje urbano.

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Para quienes prefieren recorrer la ciudad, el bus turístico Baq Tour ofrece rutas que conectan distintos puntos de interés, con salidas programadas a las 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m. Este plan resulta ideal para turistas que buscan una experiencia guiada.

Degustar de la Ruta del Dulce

La tradición también tiene espacio con la Ruta del Dulce, donde emprendedoras locales ofrecen productos típicos de la temporada como dulces de papaya, coco y ñame, disponibles a lo largo del Malecón y en sectores como el Caimán del Río.

Finalmente, la oferta gastronómica del lugar, con más de 80 establecimientos, permite a los visitantes disfrutar de una variada propuesta culinaria en espacios como Manglares del Río, Jardín del Río y La Madriguera del Río, consolidando al Malecón como un punto de encuentro para compartir en familia durante estos días.