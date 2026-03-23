Barranquilla estrenó BAQTour, su primer bus turístico para recorrer la ciudad

Foto: tomada de la cuenta de x de Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla dio un nuevo impulso al turismo con la entrada en operación de BAQTour, su primer bus turístico, que desde este domingo comenzó a recorrer los principales sitios emblemáticos de la ciudad. La iniciativa busca enriquecer la experiencia de visitantes y residentes, invitándolos a redescubrir la capital del Atlántico desde una mirada diferente.

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En su jornada inaugural, la respuesta del público fue positiva

Más de 160 personas participaron en los tres recorridos realizados durante el día, disfrutando de un viaje que combina historia, cultura y paisajes urbanos.

El alcalde Alejandro Char celebró la acogida de la iniciativa y destacó su impacto en la promoción de la ciudad: “¡Qué alegría verlos recorrer y disfrutar nuestra ciudad en BAQTour! Seguimos abriéndole las puertas al turismo para que más personas vengan, conozcan y disfruten de todo lo que tiene Barranquilla”, expresó en su cuenta de X.

El vehículo cuenta con capacidad para más de 53 pasajeros y está equipado con aire acondicionado y ventilación permanente, lo que garantiza comodidad durante el trayecto. Además, incorpora tecnología Euro 6 en su motor, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes y alineándose con la estrategia de desarrollo sostenible que impulsa la ciudad.

¿Qué sitios de Barranquilla recorre el bus tour?

El recorrido del BAQTour incluye algunos de los puntos más representativos de Barranquilla, como el Museo a Cielo Abierto, los Callejones del Prado, el Gran Malecón, la Luna del Río, el Riobús Karakalí, la ciénaga de Mallorquín, la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial y la Catedral Metropolitana María Reina. Estos escenarios reflejan la transformación urbana, cultural y ambiental de la ciudad.

Con esta nueva apuesta, Barranquilla busca consolidarse como un destino turístico atractivo a nivel nacional e internacional, ofreciendo experiencias innovadoras que conectan a los visitantes con la identidad y evolución de la capital del Atlántico.