Bogotá usará inteligencia artificial para detectar riesgos de salud mental en redes sociales

A partir del 1 de abril de 2026, la Secretaría Distrital de Salud pondrá en marcha el Proyecto STOP, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para detectar señales de alerta en redes sociales y prevenir el suicidio.

La Alcaldía de Bogotá aseguró que el sistema analiza publicaciones, interacciones y comportamientos digitales para identificar posibles indicios de afectaciones emocionales como depresión o pensamientos suicidas. Cuando encuentra patrones de riesgo, activa rutas de orientación para que las personas reciban ayuda a tiempo.

Uno de los principales canales de atención será la Línea 106, un servicio gratuito del Distrito que ofrece escucha y acompañamiento emocional.

La estrategia busca que quienes muestren señales de alerta en plataformas como TikTok puedan ser guiados hacia este servicio sin necesidad de hacer una solicitud directa, ya que muchas personas, especialmente jóvenes, no suelen buscar ayuda profesional por iniciativa propia. .

El proyecto se desarrolla en alianza con la UPF Barcelona School of Management, institución que ya ha aplicado esta metodología en Europa. Allí, los resultados han mostrado que el uso de herramientas digitales puede ampliar el acceso a servicios de apoyo y facilitar intervenciones más tempranas.

“Con el Proyecto STOP buscamos tender un puente entre las personas en situación de vulnerabilidad y los servicios de apoyo, combinando tecnología, evidencia y sensibilidad humana para salvar vidas”, destacó Ana Freire, directora del proyecto.

Además del monitoreo, la estrategia incluye campañas digitales dirigidas a usuarios que podrían estar en riesgo. Estos contenidos estarán diseñados para generar confianza, reducir el estigma frente a la salud mental y motivar a las personas a buscar ayuda.

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Otro punto clave es la protección de la información. El Distrito aseguró que el análisis se hará con datos anonimizados, es decir, sin identificar directamente a las personas, y bajo estándares de seguridad y confidencialidad.

El acuerdo entre las entidades no implica inversión económica directa, sino un intercambio de conocimiento técnico y científico que permitirá fortalecer las políticas públicas en salud mental.

“Queremos seguir expandiéndonos progresivamente a más países y sumar a nuevas organizaciones a esta iniciativa”, concluyó Freire.

A pesar de ello, el reto estará en garantizar el uso responsable de los datos y en lograr que las personas confíen en estos mecanismos para aceptar la ayuda que se les ofrece.