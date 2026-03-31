Autoridades descartan explosivo en bodega ubicada al sur de Santa Marta

Santa Marta

Momentos de tensión se vivieron en una empresa ubicada sobre la línea férrea, en el sector de la antigua licorera, luego de que trabajadores reportaran el hallazgo de un objeto sospechoso al interior de un camión tipo NPR. Según información suministrada, el elemento fue encontrado inicialmente dentro del vehículo, lo que generó preocupación debido a la cercanía con varios cilindros de gas en la zona.

Ante estos hechos la Policía Metropolitana de Santa Marta activó los protocolos de seguridad, notificando a la central y solicitando la presencia de unidades antiexplosivos y guías caninos especializados.

Luego de la inspección y una detonación controlada, las autoridades descartaron la presencia de material explosivo. El objeto resultó ser un GPS casero envuelto en cinta y otros materiales. Por lo que fue necesaria una pequeña carga de seguridad para abrirlo o destruirlo sin manipularlo directamente. Ese procedimiento se conoce como detonación controlada, aunque el objeto en sí no tenga explosivo.

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Según las primeras indagaciones, el dispositivo habría llegado hasta las instalaciones oculto en un vehículo repartidor de mercancía proveniente del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira.