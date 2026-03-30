Capturados por presunto secuestro de 25 turistas en Los Muchachitos serían inocentes: familiares

Santa Marta

Luego de conocerse una operación conjunta adelantada por el GAULA Militar Guajira, el GAULA Élite y la Fiscalía General de la Nación, donde fueron rescatados 25 turistas que permanecían retenidos en contra de su voluntad por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’. Se conoció que los familiares y amigos de detenidos argumenta que nada tienen que ver en el hecho.

Los familiares aseguran que los detenidos hacen parte de la logística y seguridad del evento y que nada tienen que ver con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

ACSN desmiente vinculación

A través de un comunicado las Autodefensas Conquistadores de la Sierra desmintieron la vinculación a este grupo “En relación con las informaciones que han circulado sobre un presunto secuestro de 25 personas durante un evento de música electrónica en el sector de Los Muchachitos, en la Troncal del Caribe, desmentimos la vinculación de nuestro grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra ACSN en estos hecho”, dice el texto.

Es de recordar que, estas personas se encontraban en una fiesta cuando fueron sorprendidos por varios individuos que los retuvieron contra su voluntad, exigiéndole la suma de 18 millones de pesos para poder liberarlos. Por lo que se desplegó una maniobra de reacción inmediata, que dio como resultado la captura de estas personas.