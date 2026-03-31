Así es el carbón vegetal que mejora la rentabilidad de los productores de café en Huila

De acuerdo con el Sistema de Información Cafetera en Colombia hay 548 mil familias dedicadas a la producción de café, distribuidas en 23 departamentos y 603 municipios. | Foto: Getty Images

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

Luis Macías es un productor cafetero de 41 años que vive en su en El Pital, Huila. Cuenta que su propiedad, la finca La Ceja, puede tener unos 150 años, según los documentos que le dejó su abuelo. “Acá se da el café desde hace más de 100 años, pero la casa tiene mucho más”, dice.

Es contador público, oficio que ejerce para realizar la administración de su tierra, en la vereda Santa Rosa. En ella siembra, principalmente, dos variedades de grano: Colombia y Castillo. “Estamos próximos a salir con Castillo 2.0, nos encontramos haciendo pruebas y pronto estará a la venta”, explica.

Ambas son semillas producidas en laboratorio, directamente en Colombia, a través de hibridaciones que las hacen más productivas y resistentes a plagas. Son, además, dos de las grandes innovaciones cafeteras que Luis utiliza en su finca. La otra es el biochar.

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Hora de ‘zoquear’ la cosecha

En Colombia existen más de 658 mil fincas cafeteras en donde se siembran más de 842 mil hectáreas de café, según el Sistema de Información Cafetera. |Foto: Getty Images Ampliar En Colombia existen más de 658 mil fincas cafeteras en donde se siembran más de 842 mil hectáreas de café, según el Sistema de Información Cafetera. |Foto: Getty Images Cerrar

Todas las mañanas en la finca de los Macías, Luis y sus seis ayudantes se reúnen a las 7:00 a.m. para comer y coordinar las tareas del día, actividades que desarrollan en la cocina del hogar. “Todos desayunamos con cafecito, huevitos y demás. Estoy despierto desde las cinco alistando el plan de trabajo”, dice.

Normalmente la jornada transcurre con tranquilidad, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. “A las diez y treinta hacemos una pausa para que los muchachos puedan tomar su guarapito, que les preparo yo mismo, y también para que coman algo; a las 12 es el almuerzo y a las tres repetimos onces, pero esta vez con tinto”, cuenta Macías.

Entre mayo y julio; y entre octubre y diciembre, es época de cosecha, así que los caficultores deben aumentar un poco sus esfuerzos para completar los quehaceres de manera efectiva y productiva.

Dentro de la lista de estos pendientes está ‘zoquear’ el cultivo. Se trata de una técnica agrícola, utilizada para renovar plantas viejas o improductivas, que consiste en cortar el tallo principal a unos 25-30 cm del suelo para estimular nuevos brotes. Este material, posteriormente, será la base del biochar con el que el productor nutrirá los árboles de café. De esta forma, la siembra se mantiene libre de residuos dañinos que podrían afectar toda la producción.

Ahora bien, en La Ceja existen cerca de 5.000 árboles de café sembrados por hectárea, para un territorio que llega a las 22. “En esta labor nos demoramos casi 25 jornales, pues tenemos que cortar todas las maticas, organizarlas y disponer de ellas”, afirma Luis.

Biochar para mejorar la calidad de la tierra

La vereda Santa Rosa está situada en el costado sur occidente del Huila, sobre la planicie del valle superior del río Magdalena en las estribaciones de la cordillera Occidental. Allí las personas viven en unos frescos 22 grados centígrados a 1.780 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), estas tierras son altamente productivas y diversas, destacándose por su vocación agrícola. Aunque algunas zonas presentan fertilidad química moderada-baja, sus buenas características físicas y prácticas tecnificadas permiten una producción eficiente. Parte de ello se ve reflejado en La Ceja, donde el carbón vegetal aporta a la salud del campo.

Este toma forma en el biochar, una solución innovadora que utiliza los restos orgánicos de los cafetales para mejorar la salud de los terrenos, aumentar la rentabilidad de los productores y capturar CO2.

Como dijimos, Luis usa los desechos de madera que quedan del ‘zoqueo’ para llevarlos a un proceso termoquímico de descomposición llamado pirólisis. Ello lo hacen por medio de un horno en el que someten los materiales a temperaturas de entre 300°C y 800°C, en ausencia total o muy limitada de oxígeno.

El resultado es un carbón vegetal excelente para el bienestar de las plantas ya que mejora drásticamente la estructura del suelo, actuando como una esponja que retiene agua y nutrientes. Esa capacidad le permite reducir la compactación y proporcionar un hábitat ideal para microorganismos beneficiosos, lo que deriva en raíces más sanas, menor necesidad de riego y por ende, cultivos más eficientes.

“Antes solo quemábamos esos remanentes del cafetal, pero desde 2024, gracias a la ayuda de Biodiversal, podemos sacar mejor provecho a ese material. Todo el procedimiento puede durar meses, porque la metodología requiere que la madera esté completamente seca; aún así hemos notado la mejora”, asevera Macías.

El Green Hub

Sesión de formación en la "escuela del campo". | Foto: cortesía - Biodiversal Ampliar Sesión de formación en la "escuela del campo". | Foto: cortesía - Biodiversal Cerrar

El Green Hub es un conglomerado de empresas colombianas que se enfoca en trabajar con las comunidades para crear un impacto positivo en las regiones y en la naturaleza. Sus proyectos están diseñados para fomentar la regeneración ecosistémica y ofrecer productos que no solo benefician a los consumidores, sino que también empoderan a los generadores.

Biodiversal hace parte de ese grupo y está dedicada, específicamente, a la agricultura regenerativa y la restauración de suelos. Estos conocimientos fueron llevados al Huila en 2023 y compartidos con más de 560 familias, que actualmente los aprovechan y perciben sus beneficios. Esto por medio de sus “escuelas de campo”.

“¿Cómo llegamos ahí? Básicamente nos pusimos a la tarea de pensar ‘fuera de la caja’. Luego de analizar el negocio, concluimos que debíamos buscar una perspectiva que tuviera un alto valor y que permitiera, a la vez, crear esas capacidades que tanto necesitan estas poblaciones. En esa indagación dimos con lo que se conoce como el mercado voluntario de carbono”, sostiene Luis Felipe Arias, gerente general de la organización.

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De este modo, Arias conecta a los productores con compañías internacionales interesadas en mitigar su impacto en materia de gases de efecto invernadero, para que compren esos bonos de CO2 que producen las fincas con la generación de carbón vegetal.

“Por cada hectárea en la que se genera biochar el dueño gana por partida doble; por un lado, recibe un dinero proveniente de esas transnacionales, y por el otro, mejora las condiciones de la tierra, ya que este insumo tiene componentes que mejoran su fertilidad, reduciendo la necesidad de ayudas químicas”, indica.

Terminando el jornal

Macías comenta que ya recibió un primer pago por esos bonos de carbono, recurso con el cual optimizó la rentabilidad de su producido, además de ayudarle a mejorar las condiciones de sus ayudantes con herramientas y alimento.

Así pues, día a día, sobre las 5 de la tarde termina el jornal en la finca La Ceja. Nuevamente en la casa, Luis y sus muchachos toman otro trago de guarapo y se relajan un poco: “son buenas jornadas”, asegura. “Eso es lo que más me gusta, la tranquilidad, la paz de ser caficultor”, concluye.