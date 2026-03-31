Prevención y detección temprana, claves para enfrentar el cáncer en el Huila

Neiva

Esta detección oportuna abre la puerta a tratamientos que pueden ser completamente curativos, lo que convierte a este tipo de cáncer en uno de los más prevenibles. La valoración médica y la mamografía, aunque aún se requiere fortalecer su aplicación para mejorar los resultados.

A pesar de los esfuerzos, las cifras muestran una tendencia preocupante al aumento en la incidencia de estos tipos de cáncer, tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, también se evidencian avances importantes. En el último año, los casos reportados de cáncer de cuello uterino registraron una disminución significativa, pasando de cifras superiores a 290 casos en años anteriores a cerca de 175, lo que representa una reducción considerable cercana al 40%.

Cesar Roa, secretario de salud departamental, comento que “en contraste, el cáncer de mama continúa siendo el de mayor prevalencia en la población femenina, con más de 250 casos reportados en el último periodo analizado. En cuanto a la mortalidad, las tasas se mantienen entre 5 y 10 fallecimientos por cada 100.000 mujeres”.

Frente a este panorama, las autoridades de salud han intensificado el fortalecimiento de las rutas integrales de atención, promoviendo el acceso a pruebas como la citología y nuevas técnicas de detección más sensibles. Estas acciones han permitido mejorar los indicadores, especialmente en ciudades como Neiva.