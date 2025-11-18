Al menos 8.000 mujeres rurales de Boyacá recibirán apoyo del programa Ella Alimenta al Mundo

Luego de su implementación en Nariño, donde benefició a más de 22.900 pequeños productores rurales, el programa “Ella Alimenta al Mundo”, de la Fundación PepsiCo y CARE Colombia, inicia su segunda fase en Boyacá. El objetivo es fortalecer la labor agricultora de al menos 8.000 mujeres en Ventaquemada, Toca y Siachoque.

María Paula Cano, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para la región Andina de PepsiCo explicó a Caracol Radio que en esta oportunidad el proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá y que reúne una inversión conjunta de 2.600 millones de pesos, a ejecutarse desde noviembre de 2025 hasta diciembre de 2026.

Con esto, esperan lograr la creación de 40 huertas comunitarias, 15 grupos de cajas de ahorro y 15 escuelas de campo, fortaleciendo la gobernanza comunitaria a través de la creación de redes de apoyo que promuevan seguridad alimentaria, empoderamiento financiero y acceso a mercados para las mujeres boyacenses y sus familias.

