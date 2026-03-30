Huila lidera producción de pescado en Colombia y se prepara para alta demanda en Semana Santa

Neiva

La tilapia continúa siendo la especie predominante, representando más del 80 % de la producción total, seguida por otras variedades como cachama, bocachico, tilapia, entre otras especies, que se comercializan en zonas como el departamento del Huila. Las expectativas están por lo alto y las ventas listas para satisfacer la demanda local.

Además de liderar la producción, el Huila se posiciona como el principal exportador de pescado en Colombia. Más del 90 % de las exportaciones nacionales de este producto provienen del departamento, teniendo como protagonista a la tilapia. La variedad negra es destinada principalmente al mercado internacional en filete, mientras que la roja es altamente consumida en el mercado local, especialmente en temporadas de alta demanda.

Según Edinson Henao, del gobierno departamental, comentó que “durante la cuaresma y la Semana Santa, el consumo de pescado aumenta considerablemente. Se calcula que entre el 30 % y el 35 % de la producción anual se comercializa en este periodo, siendo la Semana Mayor el momento de mayor consumo. A nivel nacional, esta temporada puede representar entre el 10 % y el 15 % del consumo total, lo que dinamiza la economía regional y fortalece la cadena productiva”.

¿Cuál es la recomendación que se hace productores y consumidores?

Verificar la frescura del pescado al momento de la compra. Aspectos como el brillo de los ojos, el color rojizo de las branquias, la firmeza de la carne y el adecuado mantenimiento de la cadena de frío son fundamentales para garantizar un producto de calidad. Asimismo, se advierte sobre prácticas engañosas en algunos puntos de venta, por lo que recomiendan adquirir el producto en lugares confiables.