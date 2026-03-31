Alertas por personas desaparecidas se disparan en Bogotá los fines de semana: ¿Qué pasa?

Bogotá D.C

Los fines de semana en Bogotá las autoridades reciben más alertas de lo usual por personas desaparecidas , por lo que despliegan sus capacidades para encontrarlas en el menor tiempo posible.

Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana se toman en serio esas alertas y no escatiman en recursos. Sin embargo, han evidenciado que hay un desgaste institucional ya que la mayoría de estos casos que ocurren los fines de semana es porque las personas están en estado de embriaguez y son encontrados a las pocas horas.

“Los fines de semana a veces nos pueden reportar 18 personas desaparecidas, pero de esos realmente dos o tres pueden ser los desaparecidos, los otros pueden ser que no avisaron, que se fueron de la casa. Con los menores de edad también pasa, por su adolescencia o rebeldía se van de la casa de forma voluntaria y no avisan sus padres”, señaló el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

El último fin de semana del mes de marzo, el secretario de Seguridad, César Restrepo , señaló que los gestores del orden encontraron a las personas que habían sido declaradas como desaparecidas, intoxicadas por alcohol.

El desgaste es económico y administrativo, ya que por cada alerta de persona desaparecida en Bogotá se despliegan al menos 30 funcionarios para que desarrollen las labores de búsqueda.

Al menos 10 oficiales del GAULA, 10 funcionarios de la Secretaría de Seguridad, 6 cuadrantes de área, 2 funcionarios de la SIJIN y 2 funcionarios de la SIPOL.

“Se está generando una oleada de pánico porque este fin de semana estuvimos buscando a 10 personas y ninguna víctima de crimen. Pero las redes sociales se convirtieron en un sistema de información sobre desapariciones de personas, que además tengo que decir que todos los que postean no tienen la elegancia de decir cuando aparecen”, indicó Restrepo.

De ahí que el secretario hace un llamado a todas las personas a la responsabilidad en las alertas que emiten y a anunciar también cuando han sido encontradas.