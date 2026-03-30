Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a quejas por motocicletas de la Policía sin usar. Foto: suministrada.

El cabildante Samir Bedoy realizó un seguimiento a más de 300 motocicletas de la Policía Metropolitana de Bogotá que están parqueadas por trámites administrativos.

Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó en qué está el proceso para poner en funcionamiento estos equipos.

“Las compras de motos por parte de Fondos de Desarrollo Local se realizaron a final del año pasado, por lo tanto lo tiempos de entrega de esas compras están extendidas entre el mes de marzo y el mes de junio. En este momento están en proceso de entrada almacén 60 motos, las otras están en fechas posteriores de entrega definiéndose por las alcaldías”, señalo Restrepo.

Enfatizó que el rol que tiene la Secretaría de Seguridad en este proceso es la de legalizar la entrada almacén para posteriormente entregarlas a la Policía Metropolitana.

Las primeras motos serán entregas en los próximos días en cinco localidades de Bogotá.

“El servicio de Policía en Bogotá no está afectado por falta de movilidad”, añadió el secretario.