Hombre en aparente estado de embriaguez causó fatal accidente dentro de Corabastos

En la madrugada de este domingo, un hombre en presunto estado de alicoramiento causó un fatal accidente. El conductor que se movilizaba en una camioneta Toyota color gris chocó contra una Turbo dentro de Corabastos.

Así mismo, un hombre de 46 años perdió la vida en medio del accidente y otra más resulto herida y fue trasladada a un centro asistencial.

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Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la bodega 30 de la central de abastos, y varias personas que se encontraban en esta zona intentaron linchar al hombre que causó el accidente y que pretendía irse del lugar.

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Por ahora, las autoridades adelantan las pruebas de alcoholemia para establecer el estado físico de la persona que causó el accidente.