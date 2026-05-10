Controversia por agresión de un uniformado a joven en Suba: el hombre estaría consumiendo drogas

En los últimos días se presentó un nuevo altercado entre un joven y un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscrito al CAI de Ciudad Jardín Norte en la localidad de Suba.

De acuerdo con la información brindada, los hechos se dieron cuando los uniformados atendían un llamado de la ciudadanía, que les pedía actuar en en parque de la zona, ya que había un grupo de jóvenes consumiendo estupefacientes.

Al llegar al punto, los uniformados fueron agredidos. Incluso, una de las motos de la Institución sufrió daños debido a las patadas que recibió. Ante la situación, los policías actuaron y capturaron a uno de los jóvenes, quien se encontraba en alto grado de exaltación.

Sin embargo, la familia del joven, identificado como Jefferson Pérez aseguró que fue agredido injustificadamente e incluso recibió descargas eléctricas. Además, denunciaron que uno de lo uniformados del CAI, al parecer, recibió 200 mil pesos para dejar en libertad al joven.

Ante los hechos, Caracol Radio consultó con la Policía Metropolitana de Bogotá, desde donde aseguraron que los uniformados actuaron en legitima defensa y que el joven incumplió el articulo 140 de la Ley 1801 del 2016, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que habla de los comportamiento contrarios al cuidado e integridad del espacio publico.

“Se da aplicabilidad en su ítem 13 que dice: ”consumir portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas en el perímetro de centros deportivos o parques y lugares educativos”.

Así mismo, confirmaron que se dio apertura a una investigación interna para establecer si el uniformado recibió dinero para dejar en libertad al joven.