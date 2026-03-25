¿Cuándo despegará la misión de la NASA Artemis II? Irá tripulada y orbitará la Luna

Han pasado más de 50 años desde que los últimos seres humanos se acercaron a la Luna. Ahora, con las bases sentadas de Artemis I, de 2022, la NASA enviará la primera misión tripulada para orbitar ese satélite luego de Apolo 17, en 1972: se trata de Artemis II.

Y aunque se piense que esto es lejano, la realidad es que no. La misión despegará muy pronto.

Por esta razón, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre Artemis II.

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¿Por qué se le puso Artemis a esta campaña general de la NASA?

Lo primero que se debe explicar es que Artemis II no es una misión aislada de la NASA, sino que hace parte del macro programa llamado Artemis, en donde en 2028 espera volver a llevar al ser humano a la superficie de la Luna en 2028, luego de más de 50 años, cuando en Apolo 11 las personas llegaron por primera vez a ese lugar.

De hecho, el nombre de Artemis nace de que en la mitología griega esta misma es la hermana melliza de, precisamente, el Dios Apolo.

Ahora, el objetivo científico de Artemis va más allá de volver a la luna: pues se busca estudiar cómo llegar a Marte.

“Artemis supone un paso clave hacia el regreso a largo plazo a la Luna y las futuras misiones a Marte. Se enviarán astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, explicaron.

¿Cómo viajarán a la Luna lo astronautas de Artemis II? Estas son las naves

Pues bien, la NASA lo hará con los siguientes recursos:

Una tripulación de cuatro astronautas

La nave espacial Orion

El cohete SLS

El complejo de lanzamiento EGS

La misión tendrá una duración de 10 días en los que “la cápsula Orión sobrevolará la cara oculta de la Luna, la que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra. Durante este periodo de tres horas, los astronautas analizarán y fotografiarán formaciones geológicas, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava”.

“Con el primer vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion. La misión despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy. La tripulación realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y pondrá a prueba manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión, antes de dirigirse a la Luna. El módulo de servicio de Orion proporcionará el impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y establecer el rumbo hacia la Luna”, explicaron.

¿Cuándo despegará la misión Artemis II?

La NASA ha informado que esta misión despegará el 1 de abril, es decir, la semana próxima, en lo que representará un nuevo hito para la ciencia espacial desarrollada por el ser humano.

¿Cuál es la tripulación que la NASA enviará a orbitar la Luna?

La NASA informó en su página web que la siguiente será la tripulación de Artemis II:

Reid Wiseman

Comandante

Reid Wiseman fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009 y actualmente está asignado como comandante de la misión a la Luna Artemis II de la NASA. Anteriormente, se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 y como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA desde 2020 hasta 2022.

Victor Glover

Piloto

Victor Glover fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2013 y actualmente está asignado como piloto de la misión a la Luna Artemis II de la NASA. Anteriormente, se desempeñó como piloto de la misión SpaceX Crew 1 de la NASA a la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 64.

Christina Koch

Especialista de misión

Christina Koch fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013 y actualmente está asignada como especialista de misión para la misión a la Luna Artemis II de la NASA. Se desempeñó como ingeniera de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para las expediciones 59, 60 y 61. Koch estableció un récord para el vuelo espacial individual más largo de una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en la primera caminata espacial con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres.

Jeremy Hansen

Especialista de misión

Jeremy Hansen fue seleccionado como astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) en 2009 y actualmente está asignado como especialista de misión para la misión a la Luna Artemis II de la NASA. Hansen se convertirá en el primer canadiense en aventurarse a la Luna.

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