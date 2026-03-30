Precio del café en Colombia HOY 30 de marzo de 2026 según la FNC: Abre la semana a la baja

En portada: Persona revisando la calidad de sus granos de café, mientras tiene una máquina de molido operando (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de apertura de la semana para la comercialización del café en Colombia este lunes 30 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

El café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Según datos de la FNC, las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.

Bajo este contexto, los agricultores Colombianos, en búsqueda de hallar los mejores precios para intercambiar sus cargas de café, toman como referencia las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, además de las tasas de cambio del dólar para definir los valores.

Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

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Precio del café en Colombia para HOY 30 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 30 de marzo se cotizará en 2,205,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra significa recibir esta materia con una disminución en su precio, pues el viernes pasado la carga se cotizó en $2.265.000 pesos (COP).

Por otra parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Este es el valor del café en las principales ciudades del país a 30 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Las cotizaciones quedaron así:

ARMENIA: Carga: 2,205,500 // Kilo: 17,644 // ARROBA: 220,550

Carga: 2,205,500 // Kilo: 17,644 // ARROBA: 220,550 BOGOTÁ: Carga: 2,204,250 // Kilo: 17,64 // ARROBA: 220,425

Carga: 2,204,250 // Kilo: 17,64 // ARROBA: 220,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,203,875 // Kilo: 17,631 // ARROBA: 220,388

Carga: 2,203,875 // Kilo: 17,631 // ARROBA: 220,388 BUGA: Carga: 2,206,250 // Kilo: 17,650 // ARROBA: 220,625

Carga: 2,206,250 // Kilo: 17,650 // ARROBA: 220,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538

Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538 CÚCUTA: Carga: 2,203,375 // Kilo: 17,627 // ARROBA: 220,338

Carga: 2,203,375 // Kilo: 17,627 // ARROBA: 220,338 IBAGUÉ: Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463

Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463 MANIZALES: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538

Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538 MEDELLÍN: Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463

Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463 NEIVA: Carga: 2,203,750 // Kilo: 17,630 // ARROBA: 220,375

Carga: 2,203,750 // Kilo: 17,630 // ARROBA: 220,375 PAMPLONA: Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350

Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350 PASTO: Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350

Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350 PEREIRA: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538

Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538 POPAYÁN: Carga: 2,205,625 // Kilo: 17,645 // ARROBA: 220,563

Carga: 2,205,625 // Kilo: 17,645 // ARROBA: 220,563 SANTA MARTA: Carga: 2,207,125 // Kilo: 17,657 // ARROBA: 220,713

Carga: 2,207,125 // Kilo: 17,657 // ARROBA: 220,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,204,750 // Kilo: 17,638 // ARROBA: 220,475

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