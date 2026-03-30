Precio del café en Colombia HOY 30 de marzo de 2026 según la FNC: Abre la semana a la baja
Conozca las cotizaciones de las cargas, kilos y arrobas en el país durante la jornada del último lunes de marzo de 2026.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de apertura de la semana para la comercialización del café en Colombia este lunes 30 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
El café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Según datos de la FNC, las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.
Bajo este contexto, los agricultores Colombianos, en búsqueda de hallar los mejores precios para intercambiar sus cargas de café, toman como referencia las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, además de las tasas de cambio del dólar para definir los valores.
Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.
Le puede interesar: Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 30 de marzo de 2026: Leve baja en inicio de semana
Precio del café en Colombia para HOY 30 de marzo de 2026
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 30 de marzo se cotizará en 2,205,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Esta cifra significa recibir esta materia con una disminución en su precio, pues el viernes pasado la carga se cotizó en $2.265.000 pesos (COP).
Por otra parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
También le puede interesar: Suben precios de la yuca y carne por emergencias en Córdoba
Este es el valor del café en las principales ciudades del país a 30 de marzo de 2026
Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Las cotizaciones quedaron así:
- ARMENIA: Carga: 2,205,500 // Kilo: 17,644 // ARROBA: 220,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,204,250 // Kilo: 17,64 // ARROBA: 220,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,203,875 // Kilo: 17,631 // ARROBA: 220,388
- BUGA: Carga: 2,206,250 // Kilo: 17,650 // ARROBA: 220,625
- CHINCHINÁ: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538
- CÚCUTA: Carga: 2,203,375 // Kilo: 17,627 // ARROBA: 220,338
- IBAGUÉ: Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463
- MANIZALES: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,204,625 // Kilo: 17,637 // ARROBA: 220,463
- NEIVA: Carga: 2,203,750 // Kilo: 17,630 // ARROBA: 220,375
- PAMPLONA: Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350
- PASTO: Carga: 2,203,500 // Kilo: 17,628 // ARROBA: 220,350
- PEREIRA: Carga: 2,205,375 // Kilo: 17,643 // ARROBA: 220,538
- POPAYÁN: Carga: 2,205,625 // Kilo: 17,645 // ARROBA: 220,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,207,125 // Kilo: 17,657 // ARROBA: 220,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,204,750 // Kilo: 17,638 // ARROBA: 220,475
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio